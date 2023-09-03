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توزيع بطاقات الاحتياط من الضاحية N3 في جنوب سعد العبدالله اليوم

9/3/2023 11:29:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستبدأ توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة العاشرة من الضاحية N3 بجنوب مدينة سعد العبدالله وفق المواعيد التالية:
توزيع بطاقات الاحتيـــاط اليـــوم الإثنين 4 الجاري ابتداء من الساعة 9 صباحا حتى نفاد بطاقات الاحتياط، وستكون أولوية التوزيع للمخصص لهم حتى تاريخ ٣١/12/٢٠٠٥ وما قبل، وفي حال تعذر تسلم صاحب العلاقة لبطاقة دخول القرعة (الأساسية والاحتياط) أو حضور القرعة بنفسه بإمكانه عمل تفويض عن طريق إدارة خدمة المواطن في مقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو الفروع الخارجية التابعة لها، أو توكيل خاص بوزارة العدل مبين به نوع المعاملة ومحددة به المنطقة، ويوجد توكيل خاص بجميع معاملات المؤسسة مدرج على نظام وزارة العدل.

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