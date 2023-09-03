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القوة البحرية تنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية غدا بمشاركة القوة الجوية

9/3/2023 11:29:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية بمشاركة القوة الجوية في الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء. وقالت «الأركان» في بيان صحافي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة إن الرماية التدريبية ستنفذ في ميدان الرماية البحري والمشار إليه بمسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم. ودعت المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.

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