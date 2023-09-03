القوة البحرية تنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية غدا بمشاركة القوة الجوية
التاريخ
9/3/2023 11:29:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية بمشاركة القوة الجوية في الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء. وقالت «الأركان» في بيان صحافي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة إن الرماية التدريبية ستنفذ في ميدان الرماية البحري والمشار إليه بمسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم. ودعت المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.
MENAFN03092023000130011022ID1107001869
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.