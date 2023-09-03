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التقدم العلمي تنظم ندوة كويت-آيمك الثالثة

9/3/2023 11:29:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أنها ستنظم يومي 3 و4 أكتوبر المقبل ندوة كويت-آيمك «imec» الثالثة بعنوان «التحول الرقمي والتحول في مجال الطاقة..خطوات متزامنة للنهوض بمجتمعاتنا» بالشراكة مع إنرجي فيل «EnergyVille» وبمشاركة نخبة من الخبراء العالميين.
وقالت المؤسسة إن الندوة ستركز على موضوع التحول الرقمي بالإضافة إلى استكشاف التحولات الجذرية التي تحدث في مجتمعاتنا بسبب التقدم المتزامن في مجالي التقنيات الرقمية والتحول نحو أنظمة الطاقة المستدامة. وكانت المؤسسة قد مولت ثلاث مراحل من برنامج البحوث المتقدمة للخلايا الكهروضوئية المصنوعة من السيليكون البلوري الذي يعد برنامجا تعاونيا بين جامعة الكويت ومعهد آيمك imec بالشراكة مع إنرجي فيل. يذكر أن المؤسسة نظمت ندوة كويت- آيمك الأولى في 12 أكتوبر 2016 بعنوان «استطلاع التكنولوجيا لمستقبل مستدام» حيث ناقشت تطبيقات تكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة في عدد من المجالات الحيوية وأنشطة البحث والتطوير المستقبلية التي تحقق مفهوم الاستدامة ومجال الاستثمار فيها، كما نظمت الندوة الثانية يومي 17 و18 إبريل 2018 بعنوان «الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. توليفة أساسية لنظم طاقة مستدامة» بمشاركة خبراء من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وباحثين عالميين. والجدير بالذكر أن مركز الإلكترونيات الدقيقة «آيمك» مركز بحث وتطوير دولي نشط في مجال الإلكترونيات النانوية والتقنيات الرقمية ويقع مقره الرئيسي في مدينة لوفين البلجيكية وله تعاون مع أكبر شبكات البحث في العالم من خلال مراكز أبحاث في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.
كما يعتبر «إنرجي فيل» مركزا للابتكار وللبحث والتطوير في مجالات الطاقة المستدامة وأنظمة الطاقة الذكية لتطوير التكنولوجيا والمعرفة لدعم القطاعين العام والخاص للمساهمة في التحول إلى بيئة حضرية مستدامة ذات كفاءة عالية في استخدام الطاقة وخالية من الكربون.
ودعت المؤسسة الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات عن الندوة أو التسجيل فيها إلى تصفح الرابط الالكتروني الخاص بالندوة على الموقع الالكتروني للمؤسسة وحساباتها على مواقع التواصل.

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