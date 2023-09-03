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الجسار موقف عربي موحد في طرح ملفات التراث في يونسكو

9/3/2023 11:29:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضافت الكويت ممثلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الاجتماع التحضيري الـ 16 للجنة الخبراء العرب للتراث الثقافي الطبيعي العالمي.
وقال الأمين العام للمجلس بالتكليف د.محمد الجسار، في كلمة خلال الاجتماع، إن هذا اللقاء يهدف إلى توحيد الجهود لموقف عربي موحد في طرح ملفات التراث الثقافي والطبيعي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
وأضاف الجسار أن الاجتماع الذي يعقد ليومين يناقش ثلاثة ملفات لمدن عربية قبل عرضها باجتماع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) المقرر عقده في الرياض منتصف الشهر الجاري.
ولفت إلى أن الاجتماع سيبحث ملف محمية «عروق بني معارض» الطبيعية في المملكة العربية السعودية وملف «تل السلطان» في دولة فلسطين وملف جزيرة جربة في الجمهورية التونسية كتراث عالمي.
وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا المواقع التراثية في البلدان العربية المهددة بالخطر لاسيما التي تقع في فلسطين جراء الاحتلال الاسرائيلي، كما سيعقد حلقة نقاشية حول واقع التراث العالمي بالبلدان العربية.
من جهته، قال خبير التراث وممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) د.فتحي جراي، في كلمة مماثلة، إن المنظمة تعي ما يحتاجه التراث في البلدان العربية من دعم في المحافل الإقليمية والدولية لتعانق العالمية وتصدر قائمات تراث الإنسانية الى جانب تراث بقية الشعوب. من جهتها، قالت مدير الشراكة المجتمعية والسياحة البيئية بالمملكة العربي السعودية آثار الخلاوي، فـي تصريــح لـ «كونا» على هامش الاجتماع، إن مشاركة المملكة في هذا الاجتماع جاءت لعرض الملف الخاص حول محمية «عروق بني معارض»، موضحة أن هذا الملف تم إعداده بجهود وطنية من جميع أصحاب المصلحة.

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