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قرية يوم البحار بحلتها الجديدة تفتح أبوابها أمام الزوار أكتوبر المقبل

9/3/2023 11:29:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الإعلام أنها تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لتجهيز كل المتطلبات لاستقبال زوار قرية يوم البحار بحلتها الجديدة استعدادا للموسم المقرر بداية أكتوبر المقبل. وقال المتحدث باسم الوزارة بدر العنزي في بيان صحافي إن «الإعلام» وبالتماشي مع توجهات الدولة واستراتيجية الوزارة تهدف إلى تطوير قرية «يوم البحار» كوجهة أمام السياحة العائلية وعشاق التراث من خلال توفير جو عائلي تسوده البهجة وسط روح وعبق التراث الكويتي الأصيل.
ولفت العنزي إلى حرص القائمين على قرية «يوم البحار» على استحداث كل جديد من شأنه استقطاب الزوار وتوفير الأجواء المناسبة لهم. وأوضح أنه تطبيقا لتوجيهات وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري بتطبيق استراتيجية وزارة الإعلام بتعزيز التشاركية فقد تم التعاون مع شركة نفط الكويت لتجهيز المنطقة الخاصة بألعاب الأطفال في القرية مشيرا إلى أنه تم استحداث مسرح لإحياء الفعاليات والأنشطة المختلفة ومتحف متجدد يضم المقتنيات الكويتية.
وبين أن هناك أماكن خاصة لبيع الأزياء الشعبية والمقتنيات التراثية بشكلها الذي يجمع بين أصالة الماضي ورح العصر الحديث بالإضافة إلى مناطق خاصة بالمأكولات الشعبية وأيضا المقاهي والمطاعم المحلية والعالمية.
وأضاف العنزي أن القائمين على القرية يحرصون دائما على كل جديد في كل عام من أجل إمتاع وتشويق رواد القرية بمتابعة مستمرة من وكيل وزارة الإعلام د.ناصر محيسن.

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