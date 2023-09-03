Monday, 04 September 2023 10:00 GMT

(الجيش الصومالي): قتل 150 إرهابيا من ميليشيات الشباب خلال عملية عسكرية

9/3/2023 11:23:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 3 - 9 (كونا) -- أعلن الجيش الصومالي اليوم الأحد قتل ما لا يقل عن 150 إرهابيا من ميليشيات (الشباب) التابعة لتنظيم القاعدة جراء عميلة عسكرية نوعية قام بها الجيش الوطني بالتعاون مع القوات الصديقة بإقليم (مدق) بوسط الصومال.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية عن ضباط بالجيش الوطني قولهم "إن العملية العسكرية حققت الهدف المنشود منها وتم قتل المتمردين أثناء تواجدهم في معسكر للتدريب بمنطقة (دومي) جنوب بإقليم (مدق) وسط الصومال".
وشدد الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود في خطاب له أمس على أن جمهورية الصومال الفيدرالية تستهدف ملاحقة فلول الإرهابيين والخلايا الارهابية في كل شبر من أراضيها بالتعاون مع القوات المحلية بالولايات والمقاومة الشعبية.
وتتواصل المرحلة الثانية من العمليات العسكرية للجيش الوطني الصومالي للقضاء على فلول ميليشيات الشباب من أجل استئصال شأفة المتشددين وتحرير المناطق القليلة المتبقية من أيدي الخلايا الإرهابية. (النهاية)

ع ف ف / م م ج




MENAFN03092023000071011013ID1107001856

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث