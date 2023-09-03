(الجيش الصومالي): قتل 150 إرهابيا من ميليشيات الشباب خلال عملية عسكرية
التاريخ
9/3/2023 11:23:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 3 - 9 (كونا) -- أعلن الجيش الصومالي اليوم الأحد قتل ما لا يقل عن 150 إرهابيا من ميليشيات (الشباب) التابعة لتنظيم القاعدة جراء عميلة عسكرية نوعية قام بها الجيش الوطني بالتعاون مع القوات الصديقة بإقليم (مدق) بوسط الصومال.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية عن ضباط بالجيش الوطني قولهم "إن العملية العسكرية حققت الهدف المنشود منها وتم قتل المتمردين أثناء تواجدهم في معسكر للتدريب بمنطقة (دومي) جنوب بإقليم (مدق) وسط الصومال".
وشدد الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود في خطاب له أمس على أن جمهورية الصومال الفيدرالية تستهدف ملاحقة فلول الإرهابيين والخلايا الارهابية في كل شبر من أراضيها بالتعاون مع القوات المحلية بالولايات والمقاومة الشعبية.
وتتواصل المرحلة الثانية من العمليات العسكرية للجيش الوطني الصومالي للقضاء على فلول ميليشيات الشباب من أجل استئصال شأفة المتشددين وتحرير المناطق القليلة المتبقية من أيدي الخلايا الإرهابية. (النهاية)
ع ف ف / م م ج
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