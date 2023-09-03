الرئيسان المصري والكيني يبحثان قضايا الأمن والتنمية في إفريقيا
التاريخ
9/3/2023 11:23:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 3 - 9 (كونا) -- أعرب الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والكيني ويليام روتو اليوم الأحد عن التطلع لمواصلة التنسيق المشترك بينهما بشأن سبل مواجهة التحديات المختلفة وما يتصل بقضايا الأمن والتنمية في القارة الإفريقية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من نظيره الكيني بحثا خلاله تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي.
وأكد الرئيس الكيني خلال الاتصال الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس السيسي في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين مشيدا في هذا الصدد بدور مصر الفاعل على المستوى القاري.
ونوه روتو كذلك إلى حرص كينيا على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات لاسيما الاستثمار والتبادل التجاري.
من جانبه أشاد الرئيس السيسي بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا مشيرا إلى الآفاق الواسعة لتطوير هذه العلاقات بين البلدين ودفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات. (النهاية)
ع ف ف / م م ج
MENAFN03092023000071011013ID1107001855
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.