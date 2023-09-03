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الرئيسان المصري والكيني يبحثان قضايا الأمن والتنمية في إفريقيا

9/3/2023 11:23:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 3 - 9 (كونا) -- أعرب الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والكيني ويليام روتو اليوم الأحد عن التطلع لمواصلة التنسيق المشترك بينهما بشأن سبل مواجهة التحديات المختلفة وما يتصل بقضايا الأمن والتنمية في القارة الإفريقية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من نظيره الكيني بحثا خلاله تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي.
وأكد الرئيس الكيني خلال الاتصال الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس السيسي في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين مشيدا في هذا الصدد بدور مصر الفاعل على المستوى القاري.
ونوه روتو كذلك إلى حرص كينيا على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات لاسيما الاستثمار والتبادل التجاري.
من جانبه أشاد الرئيس السيسي بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا مشيرا إلى الآفاق الواسعة لتطوير هذه العلاقات بين البلدين ودفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات. (النهاية)

ع ف ف / م م ج




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