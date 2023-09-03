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هيئة الشباب الكويتية تختتم أنشطتها الصيفية 2023 وسط مشاركة كثيفة

9/3/2023 11:23:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 9 (كونا) -- اختتمت الهيئة العامة للشباب الكويتية مساء اليوم الأحد أنشطتها الصيفية الموجهة للشباب موسم 2023 والتي أقيمت على مدى شهرين وشهدت تنظيم أكثر من 100 نشاط ودورات وورش عمل في عدد من المراكز الشبابية وسط مشاركة كثيفة من مختلف الفئات العمرية.
وقال المدير العام للهيئة بالتكليف ناصر الشيخ لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة إن الأنشطة تنوعت ما بين اجتماعية ودينية وعلمية وتكنولوجية وفنية وإعلامية ورياضية وحرفية وغيرها.
وأضاف الشيخ أن (الهيئة) حرصت على توجيه الأنشطة إلى مختلف أعمار الناشئة والشباب من الجنسين (من 6 أعوام حتى 34 عاماً) ما أثمر مشاركة بأرقام قياسية.
وأفاد بأن (الهيئة) وفرت فرص عمل مؤقتة لطلبة المرحلة الثانوية من الشباب الكويتي من الجنسين خلال فترة العطلة عبر برنامج خاص شمل مسارات مهنية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.
ولفت إلى التعاون مع عدد من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والذي أثمر إقامة مشروع تنمية المهارات القيادية لدى الشباب في المعهد العربي للتخطيط ومشروع تمكين الشباب للمستقبل (واعد).
وأشاد الشيخ بحرص الشباب الكويتي على المشاركة الفاعلة في البرامج الصيفية وكذلك بدور المتطوعين من إدارة العمل التطوعي في الإشراف على إدارة الأنشطة الصيفية. (النهاية)

ف ش ا / م ص ع


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