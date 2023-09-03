هيئة الشباب الكويتية تختتم أنشطتها الصيفية 2023 وسط مشاركة كثيفة
التاريخ
9/3/2023 11:23:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 9 (كونا) -- اختتمت الهيئة العامة للشباب الكويتية مساء اليوم الأحد أنشطتها الصيفية الموجهة للشباب موسم 2023 والتي أقيمت على مدى شهرين وشهدت تنظيم أكثر من 100 نشاط ودورات وورش عمل في عدد من المراكز الشبابية وسط مشاركة كثيفة من مختلف الفئات العمرية.
وقال المدير العام للهيئة بالتكليف ناصر الشيخ لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة إن الأنشطة تنوعت ما بين اجتماعية ودينية وعلمية وتكنولوجية وفنية وإعلامية ورياضية وحرفية وغيرها.
وأضاف الشيخ أن (الهيئة) حرصت على توجيه الأنشطة إلى مختلف أعمار الناشئة والشباب من الجنسين (من 6 أعوام حتى 34 عاماً) ما أثمر مشاركة بأرقام قياسية.
وأفاد بأن (الهيئة) وفرت فرص عمل مؤقتة لطلبة المرحلة الثانوية من الشباب الكويتي من الجنسين خلال فترة العطلة عبر برنامج خاص شمل مسارات مهنية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.
ولفت إلى التعاون مع عدد من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والذي أثمر إقامة مشروع تنمية المهارات القيادية لدى الشباب في المعهد العربي للتخطيط ومشروع تمكين الشباب للمستقبل (واعد).
وأشاد الشيخ بحرص الشباب الكويتي على المشاركة الفاعلة في البرامج الصيفية وكذلك بدور المتطوعين من إدارة العمل التطوعي في الإشراف على إدارة الأنشطة الصيفية. (النهاية)
ف ش ا / م ص ع
MENAFN03092023000071011013ID1107001854
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