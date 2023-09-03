الدوري الفرنسي: (باريس سان جيرمان) يهزم (ليون) بأربعة أهداف لهدف
التاريخ
9/3/2023 11:23:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 3 - 9 (كونا) -- فاز فريق (باريس سان جيرمان) على مضيفه (ليون) بأربعة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الاحد على استاد (غروباما ستايديوم) ضمن الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم (2023 - 2024).
وتقدم (باريس سان جيرمان) بهدف سدده النجم كيليان مبابي في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة من ضربة جزاء كما أحرز اللاعب أشرف حكيمي هدف الفريق الثاني في الدقيقة ال20 وذلك في أسفل يمين المرمى.
واستطاع لاعب الهجوم الاسباني ماركو أسينسيو ان يعزز موقف فويق (باريس سان جيرمان) الثالث وذلك بمساعدة مانويل أوغارتي في وسط يسار المرمى في الدقيقة ال38.
وقبل نهاية الشوط الاول استطاع اللاعب مبابي ان يسجل الهدف الرابع على مضيفه (ليون) بمساعدة ماركو أسينسيو في أسفل يمين المرمى.
وفي الشوط الثاني استطاع لاعب فريق (ليون) الفرنسي ورينتين توليسو أن يسجل هدفا من ضربة جزاء في أسفل يسار المرمى في الدقيقة ال74.
وبهذه النتيجة يستقر (باريس سان جيرمان) في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 8 نقاط بينما يقع فريق (ليون) في المركز ال18 برصيد نقطة واحدة. (النهاية)
م ع / م م ج
MENAFN03092023000071011013ID1107001853
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.