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الدوري الايطالي: (انتر ميلانو) يسحق (فيورنتينا) برباعية نظيفة ويحتل الصدارة

9/3/2023 11:23:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 3 - 9 (كونا) -- حقق فريق (انتر ميلانو) فوزا ساحقا على ضيفه (فيورنتينا) برباعية نظيفة اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الايطالي ليحتل الصدارة محتفظا بشباكه خالية.
وفي أول مباريات اليوم على ملعب استاد سان سيرو (جوزيبي مياتسا) الليلة فاز صاحب الأرض (النيروادزوري) على (الفيولا) بأربعة أهداف دون رد سجل أولها ماركوس تورام في الدقيقة 23 من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 53 ولحق به هاكان كالهان أوغلو مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 58 من زمن المباراة من ضربة جزاء قبل أن يعود لاوتارو مارتينيز ليسجل هدفه الثاني وهدف الانتر الرابع في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
والليلة على ملعب استاد (كارلو كاستيللاني) في ايمبولي أحرز يوفنتوس الزائر فوزا هاما على صاحب الأرض بهدفين نظيفين سجلما دانيلو في الدقيقة 24 من الشوط الأول وفيديريكو كييزا في الدقيقة 82 من عمر المباراة.
وبهذا الفوز الحاسم يصعد (انتر ميلانو) الى المركز الأول متخطيا بفارق الأهداف جاره (ايه سي ميلان) في المركز الثاني برصيد تسع نقاط لكل منهما يليهما (يوفنتوس) في المركز الثالث برصيد سبع نقاط متقدما بفارق ثلاثة أهدف على (ليتشي) في المركز الرابع بنفس الرصيد. (النهاية)

م ن / م م ج




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