الدوري الايطالي: (انتر ميلانو) يسحق (فيورنتينا) برباعية نظيفة ويحتل الصدارة
التاريخ
9/3/2023 11:23:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 3 - 9 (كونا) -- حقق فريق (انتر ميلانو) فوزا ساحقا على ضيفه (فيورنتينا) برباعية نظيفة اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الايطالي ليحتل الصدارة محتفظا بشباكه خالية.
وفي أول مباريات اليوم على ملعب استاد سان سيرو (جوزيبي مياتسا) الليلة فاز صاحب الأرض (النيروادزوري) على (الفيولا) بأربعة أهداف دون رد سجل أولها ماركوس تورام في الدقيقة 23 من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 53 ولحق به هاكان كالهان أوغلو مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 58 من زمن المباراة من ضربة جزاء قبل أن يعود لاوتارو مارتينيز ليسجل هدفه الثاني وهدف الانتر الرابع في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
والليلة على ملعب استاد (كارلو كاستيللاني) في ايمبولي أحرز يوفنتوس الزائر فوزا هاما على صاحب الأرض بهدفين نظيفين سجلما دانيلو في الدقيقة 24 من الشوط الأول وفيديريكو كييزا في الدقيقة 82 من عمر المباراة.
وبهذا الفوز الحاسم يصعد (انتر ميلانو) الى المركز الأول متخطيا بفارق الأهداف جاره (ايه سي ميلان) في المركز الثاني برصيد تسع نقاط لكل منهما يليهما (يوفنتوس) في المركز الثالث برصيد سبع نقاط متقدما بفارق ثلاثة أهدف على (ليتشي) في المركز الرابع بنفس الرصيد. (النهاية)
م ن / م م ج
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