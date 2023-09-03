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الدوري الإسباني: (برشلونة) يهزم (أوساسونا) بهدفين لهدف

9/3/2023 11:23:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 3 - 9 (كونا) -- فاز فريق (برشلونة) على نظيره (أوساسونا) بهدفين لهدف اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم (برشلونة) بهدف سجله كوندي في الدقيقة 46 فيما سجل لويس أفيلا هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 76 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب (إل سادار).
وفي الدقيقة 85 سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني ل (برشلونة) من ضربة جزاء ناجحة ليفوز فريقه بالنقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق الأهداف خلف الوصيف (جيرونا) ونقطتين خلف المتصدر (ريال مدريد) في حين تجمد رصيد (أوساسونا) عند ست نقاط في المركز 10 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز (ريال مدريد) بهدفين لهدف على (خيتافي) واكتفى (أتلتيك بلباو) بالتعادل السلبي بدون أهداف مع (مايوركا) بينما انتصر (الافيس) على (فالنسيا) في حين تأجلت المباراة بين (أتلتيكو مدريد) و (إشبيلية) بسبب الأمطار الغزيرة في العاصمة (مدريد). (النهاية)

ه ن د / م م ج




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