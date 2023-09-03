الدوري الإسباني: (برشلونة) يهزم (أوساسونا) بهدفين لهدف

الدوري الإسباني: (برشلونة) يهزم (أوساسونا) بهدفين لهدف
التاريخ
9/3/2023 11:23:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 3 - 9 (كونا) -- فاز فريق (برشلونة) على نظيره (أوساسونا) بهدفين لهدف اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم (برشلونة) بهدف سجله كوندي في الدقيقة 46 فيما سجل لويس أفيلا هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 76 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب (إل سادار).
وفي الدقيقة 85 سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني ل (برشلونة) من ضربة جزاء ناجحة ليفوز فريقه بالنقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق الأهداف خلف الوصيف (جيرونا) ونقطتين خلف المتصدر (ريال مدريد) في حين تجمد رصيد (أوساسونا) عند ست نقاط في المركز 10 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز (ريال مدريد) بهدفين لهدف على (خيتافي) واكتفى (أتلتيك بلباو) بالتعادل السلبي بدون أهداف مع (مايوركا) بينما انتصر (الافيس) على (فالنسيا) في حين تأجلت المباراة بين (أتلتيكو مدريد) و (إشبيلية) بسبب الأمطار الغزيرة في العاصمة (مدريد). (النهاية)
ه ن د / م م ج
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