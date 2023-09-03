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الرئيس الأوكراني يقيل وزير الدفاع ريزنكيوف ويعين روستام اوميروف خلفا له

9/3/2023 11:23:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو – 3 – 9 (كونا) -- أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الأحد عن إقالة وزير الدفاع الكسني ريزنكيوف وتعيين روستام اوميروف الذي يشغل حاليا منصب رئيس صندوق أملاك الدولة بدلا منه.
يأتي هذا التطور في الوقت الذي تدخل فيه "العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا" شهرها ال19.
ونسبت وكالة (تاس) الروسية للأنباء إلى زيلينسكي قوله إن "وزارة الدفاع بحاجة إلى نهج جديد وإطار مختلف للتعامل مع العسكريين والمجتمع بشكل عام".
وطلب زيلينسكي من البرلمان الأوكراني تأييد طلبه بتعيين رئيس صندوق أملاك الدولة روستام اوميروف وزيرا للدفاع.
وجاء قرار زيلينسكي بإقالة وزير الدفاع بعد يوم واحد من الاعلان عن اعتقال الميليادير الأوكراني ايغور كولوميسكي مؤسس بنك (بريفات) بتهمة التحايل والاستيلاء على أملاك بطرق إجرامية. (النهاية)

أ س / م م ج




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