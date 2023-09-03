الرئيس الأوكراني يقيل وزير الدفاع ريزنكيوف ويعين روستام اوميروف خلفا له
التاريخ
9/3/2023 11:23:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو – 3 – 9 (كونا) -- أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الأحد عن إقالة وزير الدفاع الكسني ريزنكيوف وتعيين روستام اوميروف الذي يشغل حاليا منصب رئيس صندوق أملاك الدولة بدلا منه.
يأتي هذا التطور في الوقت الذي تدخل فيه "العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا" شهرها ال19.
ونسبت وكالة (تاس) الروسية للأنباء إلى زيلينسكي قوله إن "وزارة الدفاع بحاجة إلى نهج جديد وإطار مختلف للتعامل مع العسكريين والمجتمع بشكل عام".
وطلب زيلينسكي من البرلمان الأوكراني تأييد طلبه بتعيين رئيس صندوق أملاك الدولة روستام اوميروف وزيرا للدفاع.
وجاء قرار زيلينسكي بإقالة وزير الدفاع بعد يوم واحد من الاعلان عن اعتقال الميليادير الأوكراني ايغور كولوميسكي مؤسس بنك (بريفات) بتهمة التحايل والاستيلاء على أملاك بطرق إجرامية. (النهاية)
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