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الرئيس الجزائري يعين وزيرا جديدا للاتصال

9/3/2023 11:23:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 3 - 9 (كونا) -- عين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم الأحد عضو مجلس الأمة محمد لعقاب وزيرا للاتصال وهو المنصب الذي ظل شاغرا منذ إعفاء الوزير السابق محمد بوسليماني الذي أنهيت مهامه أواخر شهر يونيو الماضي.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إنه "عملا بأحكام المادتين 91 الفقرة 7 و 104 من الدستور وبعد استشارة رئيس الوزراء قام رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون اليوم الأحد بتعيين عضو مجلس الأمة لعقاب محمد في منصب وزير الاتصال".
وقد سبق وأن قام الرئيس الجزائري بتعيين محمد لعقاب نهاية شهر أبريل من العام الماضي في قائمة أعضاء مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي بعد أن شغل منصب مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية منذ انتخاب تبون على رأس البلاد في ديسمبر 2019.
يذكر أن محمد لعقاب يخلف في منصب وزير الاتصال محمد بوسليماني الذي أنهيت مهامه بتاريخ 21 يونيو الماضي والذي تم هو الآخر تعيينه خلفا للوزير الأسبق للاتصال عمار بلحيمر خلال التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس عبدالمجيد تبون في نوفمبر 2021. (النهاية)

م ر / م م ج




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