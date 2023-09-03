الرئيس الجزائري يعين وزيرا جديدا للاتصال

الرئيس الجزائري يعين وزيرا جديدا للاتصال
التاريخ
9/3/2023 11:23:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 3 - 9 (كونا) -- عين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم الأحد عضو مجلس الأمة محمد لعقاب وزيرا للاتصال وهو المنصب الذي ظل شاغرا منذ إعفاء الوزير السابق محمد بوسليماني الذي أنهيت مهامه أواخر شهر يونيو الماضي.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إنه "عملا بأحكام المادتين 91 الفقرة 7 و 104 من الدستور وبعد استشارة رئيس الوزراء قام رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون اليوم الأحد بتعيين عضو مجلس الأمة لعقاب محمد في منصب وزير الاتصال".
وقد سبق وأن قام الرئيس الجزائري بتعيين محمد لعقاب نهاية شهر أبريل من العام الماضي في قائمة أعضاء مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي بعد أن شغل منصب مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية منذ انتخاب تبون على رأس البلاد في ديسمبر 2019.
يذكر أن محمد لعقاب يخلف في منصب وزير الاتصال محمد بوسليماني الذي أنهيت مهامه بتاريخ 21 يونيو الماضي والذي تم هو الآخر تعيينه خلفا للوزير الأسبق للاتصال عمار بلحيمر خلال التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس عبدالمجيد تبون في نوفمبر 2021. (النهاية)
م ر / م م ج
MENAFN03092023000071011013ID1107001849
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