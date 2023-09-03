انطلاق فعاليات مهرجان (صيفي ثقافي) في دورته ال15 على خشبة مسرح الشيخ جابر الثقافي
التاريخ
9/3/2023 11:23:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 9 (كونا) -- انطلقت مساء اليوم الاحد فعاليات مهرجان (صيفي ثقافي) بدورته ال 15 تحت رعاية وزير الاعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري.
وقال امين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الدكتور محمد الجسار في كلمته ممثلا عن راعي الحفل الوزير عبدالرحمن المطيري ان مهرجان صيفي ثقافي يعد أحد مشاريع المجلس التي يهدف من خلالها الى استقطاب الشباب وملء اوقات فراغهم بما ينفعهم وينمي قدراتهم ومهاراتهم.
وبين ان المهرجان لم يغفل هذا العام عن الفعاليات التي تلبي احتياجات المتطلعين من جميع الأعمار والمشارب لمواكبة المفيد والممتع في عالم تتسارع فيه الأحداث وتتنافس المعارف وفق منظومة هدفها الارتقاء بمفهوم الفكر والثقافة.
وأصاف "لقد واكب يوم السابع عشر من يوليو الفائت ذكرى مرور خمسين عاما على صدور المرسوم الأميري بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وهو اليوم الذي يستحق أن يكون عيدا للثقافة العربية لما قدمه هذا الكيان الشامخ من إسهامات عظيمة في خدمة القارئ والمثقف العربي في كل مكان".
واوضح "ان هذا الكيان كان بحق قوة دولة الكويت الناعمة بما يحمله من رسالة حضارية إلى دول العالم المختلفة بأنها دولة محبة للسلام كما كان همزة وصل ثقافيا وفنيا وأدبيا بينها وبين دول العالم من خلال الأسابيع الثقافية والبعثات الأثرية والمعارض الفنية والعروض المسرحية إلى غير ذلك من طرق التواصل الثقافي والفني التي عززت موقع الكويت فأصبح يشار إليها على أنها دولة راعية للثقافة والمثقفين".
وذكر الجسار ان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فتح نوافذ مشرعة نطل منها على ثقافات العالم المختلفة وعلى فنونه وآدابه من خلال إصداراته التي تنهل من كل اللغات في شرق العالم وغربه لتنقل إلى العربية أعظم ما انتجته قرائح المبدعين وابدعته عقول المفكرين.
واكد ان الكويت شيدت صرحا ثقافيا نجح في أن يكون مشاركا رئيسيا في بناء الجسم الثقافي العربي وأن يكون مرسلا لرياح الوعي والمعرفة فإذا بخيرها يصيب كل بقعة من بقاع عالمنا العربي الكبير ويسهم في صنع نهضة الحاضر وها هو يستشرف المستقبل ويضع لبناته.
وقال ان استراتيجية المجلس الوطني للسنوات الخمس المقبلة (2023 – 2028) ما هي إلا ركيزة من ركائز التنمية المستدامة وخطوة على طريق تحقيق رؤية الكويت الثقافية الجديدة التي ترتكن على الحوكمة واستثمار المواهب والاقتصاد الإبداعي إلى غير ذلك من المحاور.
وبين انه تزامنا مع ذكرى مرور خمسين عاما على صدور المرسوم الأميري بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ستحتفي الأمانة العامة للمجلس بهذه المناسبة من خلال احتفالية كبرى تبدأ فعالياتها مع هذا المهرجان (مهرجان صيفي ثقافي) وتستمر على مدى عام كامل تشهد كثيرا من الفعاليات والبرامج.
وأحيا سفير الاغنية الخليجية الفنان عبدالله الرويشد في ليلته التكريمية حفل الافتتاح على خشبة المسرح الوطني في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي بقيادة المايسترو الدكتور عماد عاشور وتقدم الرويشد بجزيل الشكر للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب لتكريمه على ارضه الكويت معتبرا محبة الجمهور تكريم له.
وتتنوع فعاليات مهرجان (صيفي ثقافي 15) حتى 17 سبتمبر الجاري والتي تشمل امسيات ثقافية حوارية وروائية وحلقة نقاشية وامسيات شعرية وموسيقية لفرق عالمية وعروض مسرحية ومعارض ثقافية واثرية ستقام في مكتبة الكويت الوطنية ومتحف الكويت الوطني ومجمع الافنيوز.
ويقدم المهرجان للجمهور عددا من الورش التدريبية لمختلف الفئات العمرية والتي تسهم في عملية التنمية الفكرية والثقافية والفنية بالتعاون مع جمعيات النفع العام ومؤسسات ثقافية من القطاعات الاهلية وباشراف أساتذة مختصين. (النهاية)
ش ه د
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