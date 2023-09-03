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انطلاق فعاليات مهرجان (صيفي ثقافي) في دورته ال15 على خشبة مسرح الشيخ جابر الثقافي

9/3/2023 11:23:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 9 (كونا) -- انطلقت مساء اليوم الاحد فعاليات مهرجان (صيفي ثقافي) بدورته ال 15 تحت رعاية وزير الاعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري.
وقال امين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الدكتور محمد الجسار في كلمته ممثلا عن راعي الحفل الوزير عبدالرحمن المطيري ان مهرجان صيفي ثقافي يعد أحد مشاريع المجلس التي يهدف من خلالها الى استقطاب الشباب وملء اوقات فراغهم بما ينفعهم وينمي قدراتهم ومهاراتهم.
وبين ان المهرجان لم يغفل هذا العام عن الفعاليات التي تلبي احتياجات المتطلعين من جميع الأعمار والمشارب لمواكبة المفيد والممتع في عالم تتسارع فيه الأحداث وتتنافس المعارف وفق منظومة هدفها الارتقاء بمفهوم الفكر والثقافة.
وأصاف "لقد واكب يوم السابع عشر من يوليو الفائت ذكرى مرور خمسين عاما على صدور المرسوم الأميري بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وهو اليوم الذي يستحق أن يكون عيدا للثقافة العربية لما قدمه هذا الكيان الشامخ من إسهامات عظيمة في خدمة القارئ والمثقف العربي في كل مكان".
واوضح "ان هذا الكيان كان بحق قوة دولة الكويت الناعمة بما يحمله من رسالة حضارية إلى دول العالم المختلفة بأنها دولة محبة للسلام كما كان همزة وصل ثقافيا وفنيا وأدبيا بينها وبين دول العالم من خلال الأسابيع الثقافية والبعثات الأثرية والمعارض الفنية والعروض المسرحية إلى غير ذلك من طرق التواصل الثقافي والفني التي عززت موقع الكويت فأصبح يشار إليها على أنها دولة راعية للثقافة والمثقفين".
وذكر الجسار ان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فتح نوافذ مشرعة نطل منها على ثقافات العالم المختلفة وعلى فنونه وآدابه من خلال إصداراته التي تنهل من كل اللغات في شرق العالم وغربه لتنقل إلى العربية أعظم ما انتجته قرائح المبدعين وابدعته عقول المفكرين.
واكد ان الكويت شيدت صرحا ثقافيا نجح في أن يكون مشاركا رئيسيا في بناء الجسم الثقافي العربي وأن يكون مرسلا لرياح الوعي والمعرفة فإذا بخيرها يصيب كل بقعة من بقاع عالمنا العربي الكبير ويسهم في صنع نهضة الحاضر وها هو يستشرف المستقبل ويضع لبناته.
وقال ان استراتيجية المجلس الوطني للسنوات الخمس المقبلة (2023 – 2028) ما هي إلا ركيزة من ركائز التنمية المستدامة وخطوة على طريق تحقيق رؤية الكويت الثقافية الجديدة التي ترتكن على الحوكمة واستثمار المواهب والاقتصاد الإبداعي إلى غير ذلك من المحاور.
وبين انه تزامنا مع ذكرى مرور خمسين عاما على صدور المرسوم الأميري بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ستحتفي الأمانة العامة للمجلس بهذه المناسبة من خلال احتفالية كبرى تبدأ فعالياتها مع هذا المهرجان (مهرجان صيفي ثقافي) وتستمر على مدى عام كامل تشهد كثيرا من الفعاليات والبرامج.
وأحيا سفير الاغنية الخليجية الفنان عبدالله الرويشد في ليلته التكريمية حفل الافتتاح على خشبة المسرح الوطني في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي بقيادة المايسترو الدكتور عماد عاشور وتقدم الرويشد بجزيل الشكر للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب لتكريمه على ارضه الكويت معتبرا محبة الجمهور تكريم له.
وتتنوع فعاليات مهرجان (صيفي ثقافي 15) حتى 17 سبتمبر الجاري والتي تشمل امسيات ثقافية حوارية وروائية وحلقة نقاشية وامسيات شعرية وموسيقية لفرق عالمية وعروض مسرحية ومعارض ثقافية واثرية ستقام في مكتبة الكويت الوطنية ومتحف الكويت الوطني ومجمع الافنيوز.
ويقدم المهرجان للجمهور عددا من الورش التدريبية لمختلف الفئات العمرية والتي تسهم في عملية التنمية الفكرية والثقافية والفنية بالتعاون مع جمعيات النفع العام ومؤسسات ثقافية من القطاعات الاهلية وباشراف أساتذة مختصين. (النهاية)

ش ه د





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