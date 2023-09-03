(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أقامت طيران الخليج، الناقلة الوطنيّة لمملكة البحرين، حفل وداع جمال هاشم رئيس قطاعها التقني بمناسبة تقاعده بعد رحلة حافلة استمرت أربعين عامًا، وذلك بحضور القبطان وليد العلوي الرئيس التنفيذي للناقلة الوطنية ومازن صالح الرئيس الجديد للقطاع وعدد من الموظفين.
ويعد جمال هاشم أحد الرواد الأساسيين في طيران الخليج، وخلال فترة عمله التي استمرت قرابة الأربعين عاماً قاد خلالها بكل كفاءة واقتدار عملياتها التقنية، محققاً سمعة طيبة في صناعة الطيران بفضل إسهاماته الفاعلة في تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات التي أسهمت في تعزيز مكانة الشركة في قطاع الطيران المدني.
وأعرب القبطان وليد العلوي الرئيس التنفيذي لطيران الخليج عن امتنانه العميق وتقديره الكبير للسيد جمال هاشم، مشيدًا بأدائه المميز وإدارته المتميزة خلال فترة عمله، وبمهنيته وكفاءته العالية التي أسهمت بشكل واضح في تطوير كفاءة العمليات التقنية وتعزيز السلامة والاستدامة ما أسهم في نجاح الشركة وتحقيقها مستوى متقدما.
كما رحب الرئيس التنفيذي بتسلم مازن صالح مهام رئيس القطاع التقني خلفا للسيد جمال هاشم، معرباً عن تقديره للخبرة الواسعة والسيرة المهنية العالية التي يتمتع بها، مؤكداً ثقته في قدرة مازن صالح على مواصلة تطوير العمليات التقنية واستراتيجيات الصيانة والهندسة في طيران الخليج.
ويُعد مازن من خبراء قطاع الطيران في المنطقة، إذ تمتد مسيرته الحافلة على مدار أكثر من عقدين. وقد تقلّد منصب الرئيس التنفيذي للقطاع التقني في عام 2023، حيث يدعم مساعي الشركة الرامية إلى إرساء أعلى معايير الجاهزية التشغيليّة، والارتقاء بمستويات السلامة والكفاءة مع خفض التكاليف والاستدامة في الوقت ذاته.
ويتولى مازن مسؤولية ضمان الالتزام باللوائح الفنيّة للملاحة الجويّة ( ANTR 145) و( ANTR M ) والصيانة واستمرار صلاحية طيران أسطول شركة طيران الخليج. وهو مسؤول أيضًا عن التطوير التقني لطائرات الشركة ومنشآتها من أجل تلبية أهدافها الطويلة الأجل.
يحمل مازن درجة ماجستير إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) من كلية الأعمال بجامعة ستراثكلايد في غلاسكو بإسكتلندا، ودرجة البكالوريوس في تكنولوجيا هندسة إلكترونيات الطيران من جامعة إمبري ريدل للطيران في دايتونا بيتش بالولايات المتحدة. وهو أيضًا مهندس صيانة طائرات مرخص من وكالة سلامة الطيران الأوروبيّة ( E ) وعضو في جمعية المهندسين البحرينيّة.
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