أقامت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنيّة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حفل‭ ‬وداع‭ ‬جمال‭ ‬هاشم‭ ‬رئيس‭ ‬قطاعها‭ ‬التقني‭ ‬بمناسبة‭ ‬تقاعده‭ ‬بعد‭ ‬رحلة‭ ‬حافلة‭ ‬استمرت‭ ‬أربعين‭ ‬عامًا،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬ومازن‭ ‬صالح‭ ‬الرئيس‭ ‬الجديد‭ ‬للقطاع‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭.‬

ويعد‭ ‬جمال‭ ‬هاشم‭ ‬أحد‭ ‬الرواد‭ ‬الأساسيين‭ ‬في‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬وخلال‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬قرابة‭ ‬الأربعين‭ ‬عاماً‭ ‬قاد‭ ‬خلالها‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬واقتدار‭ ‬عملياتها‭ ‬التقنية،‭ ‬محققاً‭ ‬سمعة‭ ‬طيبة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬بفضل‭ ‬إسهاماته‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭.‬

وأعرب‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬العميق‭ ‬وتقديره‭ ‬الكبير‭ ‬للسيد‭ ‬جمال‭ ‬هاشم،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بأدائه‭ ‬المميز‭ ‬وإدارته‭ ‬المتميزة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عمله،‭ ‬وبمهنيته‭ ‬وكفاءته‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬التقنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬والاستدامة‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الشركة‭ ‬وتحقيقها‭ ‬مستوى‭ ‬متقدما‭.‬

كما‭ ‬رحب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بتسلم‭ ‬مازن‭ ‬صالح‭ ‬مهام‭ ‬رئيس‭ ‬القطاع‭ ‬التقني‭ ‬خلفا‭ ‬للسيد‭ ‬جمال‭ ‬هاشم،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للخبرة‭ ‬الواسعة‭ ‬والسيرة‭ ‬المهنية‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬قدرة‭ ‬مازن‭ ‬صالح‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬العمليات‭ ‬التقنية‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬الصيانة‭ ‬والهندسة‭ ‬في‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭.‬

ويُعد‭ ‬مازن‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬إذ‭ ‬تمتد‭ ‬مسيرته‭ ‬الحافلة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقدين‭. ‬وقد‭ ‬تقلّد‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للقطاع‭ ‬التقني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬يدعم‭ ‬مساعي‭ ‬الشركة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إرساء‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجاهزية‭ ‬التشغيليّة،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستويات‭ ‬السلامة‭ ‬والكفاءة‭ ‬مع‭ ‬خفض‭ ‬التكاليف‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭.‬

ويتولى‭ ‬مازن‭ ‬مسؤولية‭ ‬ضمان‭ ‬الالتزام‭ ‬باللوائح‭ ‬الفنيّة‭ ‬للملاحة‭ ‬الجويّة‭ (‬ ANTR ‭ ‬145‭) ‬و‭(‬ ANTR ‭ ‬ M ‭) ‬والصيانة‭ ‬واستمرار‭ ‬صلاحية‭ ‬طيران‭ ‬أسطول‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭. ‬وهو‭ ‬مسؤول‭ ‬أيضًا‭ ‬عن‭ ‬التطوير‭ ‬التقني‭ ‬لطائرات‭ ‬الشركة‭ ‬ومنشآتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تلبية‭ ‬أهدافها‭ ‬الطويلة‭ ‬الأجل‭.‬

يحمل‭ ‬مازن‭ ‬درجة‭ ‬ماجستير‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ (‬مع‭ ‬مرتبة‭ ‬الشرف‭) ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الأعمال‭ ‬بجامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬في‭ ‬غلاسكو‭ ‬بإسكتلندا،‭ ‬ودرجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬هندسة‭ ‬إلكترونيات‭ ‬الطيران‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬إمبري‭ ‬ريدل‭ ‬للطيران‭ ‬في‭ ‬دايتونا‭ ‬بيتش‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وهو‭ ‬أيضًا‭ ‬مهندس‭ ‬صيانة‭ ‬طائرات‭ ‬مرخص‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬سلامة‭ ‬الطيران‭ ‬الأوروبيّة‭ (‬ E ‭) ‬وعضو‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينيّة‭.‬