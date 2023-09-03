مؤشرا > و> يقفلان بارتفاع

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أقفل «مؤشر البحرين العام» يوم أمس الأحد عند مستوى 1956.73 نقطة بارتفاع قدره 4.57 نقاط مقارنة بإقفاله يوم الخميس الماضي، في حين أقفل «مؤشر البحرين الإسلامي» عند مستوى 747.82 نقطة بارتفاع قدره 1.06 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
وقد تداول المستثمرون في «بورصة البحرين» 3.30 ملايين سهم، بقيمة إجمالية قدرها 593.67 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 60 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 535.22 ألف دينار أي ما نسبته 90.15 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 3.11 ملايين سهم، تم تنفيذها من خلال 42 صفقة.
وجاء بنك السلام في المركز الأول إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 236.39 ألف دينار أي ما نسبته 39.82 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 1.26 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 9 صفقات.
أما المركز الثاني فكان للمؤسسة العربية المصرفية بقيمة قدرها 138.79 ألف دينار أي ما نسبته 23.38 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 1.53 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 13 صفقة.
ثم جاء بنك البحرين الوطني بقيمة قدرها 137.68 ألف دينار أي ما نسبته 23.19 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 227.57 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 8 صفقات.
وقد تم يوم أمس تداول أسهم 14 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 3 شركات، وحافظت بقية الشركات على أسعار إقفالاتها السابقة.
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