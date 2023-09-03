Monday, 04 September 2023 09:59 GMT

مؤشرا > و> يقفلان بارتفاع

9/3/2023 11:23:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أقفل‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬البحرين‭ ‬العام‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬1956‭.‬73‭ ‬نقطة‭ ‬بارتفاع‭ ‬قدره‭ ‬4‭.‬57‭ ‬نقاط‭ ‬مقارنة‭ ‬بإقفاله‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أقفل‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‮»‬‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬747‭.‬82‭ ‬نقطة‭ ‬بارتفاع‭ ‬قدره‭ ‬1‭.‬06‭ ‬نقطة‭ ‬مقارنة‭ ‬بإقفاله‭ ‬السابق‭.‬

وقد‭ ‬تداول‭ ‬المستثمرون‭ ‬في‭ ‬‮«‬بورصة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬3‭.‬30‭ ‬ملايين‭ ‬سهم،‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬قدرها‭ ‬593‭.‬67‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬60‭ ‬صفقة،‭ ‬حيث‭ ‬ركز‭ ‬المستثمرون‭ ‬تعاملاتهم‭ ‬على‭ ‬أسهم‭ ‬قطاع‭ ‬المال‭ ‬الذي‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬المتداولة‭ ‬535‭.‬22‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬90‭.‬15 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للتداول‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬3‭.‬11‭ ‬ملايين‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬42‭ ‬صفقة‭.‬

وجاء‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬المتداولة‭ ‬236‭.‬39‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬39‭.‬82 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬1‭.‬26‭ ‬مليون‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬9‭ ‬صفقات‭.‬

أما‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فكان‭ ‬للمؤسسة‭ ‬العربية‭ ‬المصرفية‭ ‬بقيمة‭ ‬قدرها‭ ‬138.79‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬23‭.‬38 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬1‭.‬53‭ ‬مليون‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬13‭ ‬صفقة‭.‬

ثم‭ ‬جاء‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بقيمة‭ ‬قدرها‭ ‬137.68‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬23‭.‬19 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬227‭.‬57‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬8‭ ‬صفقات‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬تداول‭ ‬أسهم‭ ‬14‭ ‬شركة،‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬5‭ ‬شركات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انخفضت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬3‭ ‬شركات،‭ ‬وحافظت‭ ‬بقية‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬إقفالاتها‭ ‬السابقة‭.‬

MENAFN03092023000055011008ID1107001846

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث