مدرسة برايتس العالمية للتعليم الخاص تنتقل إلى مقرها الجديد

أعلنت‭ ‬مدرسة‭ ‬برايتس‭ ‬العالمية‭ ‬للتعليم‭ ‬الخاص،‭ ‬وهي‭ ‬مدرسة‭ ‬تدار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منصة‭ ‬برايتس‭ ‬التعليمية،‭ ‬انتقالها‭ ‬من‭ ‬مقرها‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بو‭ ‬قوة‭ ‬إلى‭ ‬مقرها‭ ‬الجديد‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سلماباد‭. ‬وتمتلك‭ ‬برايتس‭ ‬التعليمية‭ ‬حاليا‭ ‬مدرستين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬هما‭ ‬مدرسة‭ ‬برايتس‭ ‬العالمية – البحرين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سلماباد‭ ‬ومدرسة‭ ‬برايتس‭ ‬العالمية‭ ‬للتعليم‭ ‬الخاص‭. ‬وقد‭ ‬قررت‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا‭ ‬للمنصة‭ ‬دمج‭ ‬المدرستين‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬واحدة‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬فصل‭ ‬المدرستين‭ ‬كليا‭ ‬وفقا‭ ‬لشروط‭ ‬ومعايير‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وإدخال‭ ‬مرافق‭ ‬مميزة‭ ‬وجديدة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬الطلاب‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرح‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬يهدف‭ ‬هذا‭ ‬الدمج‭ ‬الى‭ ‬خلق‭ ‬شعور‭ ‬الانتماء‭ ‬لدى‭ ‬الطلاب‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬ومتوازنة‭ ‬لهم‭ ‬ليكونوا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬التفوق‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬أهدافهم؛‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬رؤيتنا‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬وتتمثل‭ ‬في‭ ‬اعطائهم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬لتطوير‭ ‬مستوياتهم‭ ‬بهدف‭ ‬دمجهم‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬التعليم‭ ‬الأساسي‭. ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬لدى‭ ‬مدرسة‭ ‬برايتس‭ ‬للتعليم‭ ‬الخاص‭ ‬قصص‭ ‬نجاح‭ ‬مبهرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬طلابها‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والحياتية،‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬انتقال‭ ‬بعضهم‭ ‬إلى‭ ‬مدرستها‭ ‬الرئيسية‭ ‬ودمجهم‭ ‬في‭ ‬الصفوف‭ ‬الدراسية‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬الطلاب‭. ‬ويعتبر‭ ‬المبنى‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬النموذجية‭ ‬وهو‭ ‬مهيأ‭ ‬بالكامل‭ ‬وجاهز‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطلاب‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المدرسة‭ ‬من‭ ‬تأمين‭ ‬أفضل‭ ‬وسائل‭ ‬التعليم‭ ‬ودعم‭ ‬الطلاب‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬تحت‭ ‬اشراف‭ ‬كوادر‭ ‬مؤهلة‭ ‬وذات‭ ‬خبرات‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬الخاص،‭ ‬لتصبح‭ ‬المدرسة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التربية‭ ‬الخاصة‭ ‬ومصدر‭ ‬إلهام‭ ‬للمجتمع‭ ‬بأكمله،‭ ‬واهتمام‭ ‬خاص‭ ‬بذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬لضمان‭ ‬دمجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وقد‭ ‬تأسست‭ ‬المدرسة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬وتعتبر‭ ‬مدرسة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتوفير‭ ‬التعليم‭ ‬لذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬وتخدم‭ ‬الطلاب‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬و16‭ ‬سنة،‭ ‬كما‭ ‬تغطي‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الاحتياجات‭ ‬ونظم‭ ‬التعليم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬صعوبات‭ ‬التعلم‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬والتوحد‭ ‬واضطرابات‭ ‬التواصل‭ ‬والإعاقات‭ ‬الجسدية‭ ‬وإعاقات‭ ‬التعلم‭ ‬المحددة‭ (‬مثل‭ ‬صعوبة‭ ‬القراءة‭) ‬ومتلازمة‭ ‬داون‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الوراثية‭ ‬أو‭ ‬الكروموسومية‭ ‬واضطرابات‭ ‬النمو‭ ‬العصبي‭ ‬مثل‭ ‬اضطراب‭ ‬فرط‭ ‬الحركة‭ ‬ونقص‭ ‬الانتباه‭ ‬والوسواس‭ ‬القهري‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬الأخرى‭. ‬