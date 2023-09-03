Tuesday, 05 September 2023 02:28 GMT

((تعمير)) تحقق أرباحا صافية قدرها 1.6 مليون دولار في النصف الأول

9/3/2023 11:23:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬أمس‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬للتعمير‭ (‬تعمير‭) ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬ذراع‭ ‬التطوير‭ ‬العقارية‭ ‬لمجموعة‭ ‬إنوفست‭ ‬نتائجها‭ ‬المالية‭ ‬لفترة‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وسجلت‭ ‬تعمير‭ ‬ربحاً‭ ‬صافياً‭ ‬بقيمة‭ ‬1‭.‬62‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬امريكي،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬النمو‭ ‬المستمر‭ ‬للشركة‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬أعمالها‭ ‬لتصبح‭ ‬شركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبناء‭ ‬عليه‭ ‬صرح‭ ‬طلال‭ ‬الملا‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬تعمير‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬هوية‭ ‬تعمير‭ ‬الجديدة‭ ‬واستراتيجية‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬تم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬مع‭ ‬شركائنا،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬مشروع‭ ‬فلل‭ ‬تاليا‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬دانة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬بصدد‭ ‬تدشين‭ ‬مشاريع‭ ‬أخرى‭ ‬تشمل‭ ‬إعادة‭ ‬استثمار‭ ‬تعمير‭ ‬في‭ ‬محفظتها‭ ‬العقارية‭ ‬المتنوعة‮»‬‭. ‬وستواصل‭ ‬تعمير‭ ‬تعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العقاري‭ ‬مع‭ ‬تطلعها‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬عوائد‭ ‬مستدامة‭ ‬ومستقرة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة،‭ ‬وتقديم‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬عقارية‭ ‬جذابة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬علاقتها‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬وتقديم‭ ‬مشاريع‭ ‬عقارية‭ ‬ناجحة‭.‬

MENAFN04092023000055011008ID1107001844

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث