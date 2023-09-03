أعلنت‭ ‬أمس‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬للتعمير‭ (‬تعمير‭) ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬ذراع‭ ‬التطوير‭ ‬العقارية‭ ‬لمجموعة‭ ‬إنوفست‭ ‬نتائجها‭ ‬المالية‭ ‬لفترة‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وسجلت‭ ‬تعمير‭ ‬ربحاً‭ ‬صافياً‭ ‬بقيمة‭ ‬1‭.‬62‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬امريكي،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬النمو‭ ‬المستمر‭ ‬للشركة‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬أعمالها‭ ‬لتصبح‭ ‬شركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبناء‭ ‬عليه‭ ‬صرح‭ ‬طلال‭ ‬الملا‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬تعمير‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬هوية‭ ‬تعمير‭ ‬الجديدة‭ ‬واستراتيجية‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬تم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬مع‭ ‬شركائنا،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬مشروع‭ ‬فلل‭ ‬تاليا‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬دانة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬بصدد‭ ‬تدشين‭ ‬مشاريع‭ ‬أخرى‭ ‬تشمل‭ ‬إعادة‭ ‬استثمار‭ ‬تعمير‭ ‬في‭ ‬محفظتها‭ ‬العقارية‭ ‬المتنوعة‮»‬‭. ‬وستواصل‭ ‬تعمير‭ ‬تعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العقاري‭ ‬مع‭ ‬تطلعها‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬عوائد‭ ‬مستدامة‭ ‬ومستقرة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة،‭ ‬وتقديم‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬عقارية‭ ‬جذابة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬علاقتها‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬وتقديم‭ ‬مشاريع‭ ‬عقارية‭ ‬ناجحة‭.‬