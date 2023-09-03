تحقق أرباحا صافية قدرها 1.6 مليون دولار في النصف الأول

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت أمس شركة الخليج للتعمير (تعمير) التي تعتبر ذراع التطوير العقارية لمجموعة إنوفست نتائجها المالية لفترة النصف الأول من عام 2023.
وسجلت تعمير ربحاً صافياً بقيمة 1.62 مليون دولار امريكي، ما يعكس النمو المستمر للشركة والتقدم في استراتيجية أعمالها لتصبح شركة رائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري في مملكة البحرين.
وبناء عليه صرح طلال الملا العضو المنتدب لشركة تعمير قائلا: «منذ إطلاق هوية تعمير الجديدة واستراتيجية التوسع في القطاع العقاري تم التركيز على الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة مع شركائنا، ومن هذا المنطلق تم إطلاق مشروع فلل تاليا على الواجهة البحرية في دانة البحرين، كما أننا بصدد تدشين مشاريع أخرى تشمل إعادة استثمار تعمير في محفظتها العقارية المتنوعة». وستواصل تعمير تعزيز حضورها في السوق العقاري مع تطلعها إلى تحقيق عوائد مستدامة ومستقرة في السنوات القادمة، وتقديم فرص استثمارية عقارية جذابة، وتعزيز علاقتها مع شركائها الاستراتيجيين وتقديم مشاريع عقارية ناجحة.
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