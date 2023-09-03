تختتم برنامج التدريب الصيفي

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يسر البحرين الوطنية القابضة أن تعلن اختتام برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات بنجاح، حيث اكتسب مجموعة مختارة من الشباب الطموحين خلال البرنامج الذي استمر على مدى شهرين خبرة قيمة وأسهموا بشكل كبير في مشاريع مختلفة في المجموعة.
وتماشياً مع الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 التي تهدف إلى دعم وتطوير الشباب الموهوبين طوال مسيرتهم التعليمية، تم تصميم برنامج التدريب الصيفي لتزويد طلاب الجامعات بفرصة فريدة للانغماس في بيئة العمل وتعزيز مهاراتهم وتوسيع شبكاتهم المهنية. وقد تمكّن الطلاب من اكتساب المعرفة والخبرة العملية في مجالات تخصصاتهم التي ستسمح لهم بتطوير مسيرتهم المهنية بشكل أكبر.
وخلال البرنامج تم توجيه المتدربين من قبل محترفين ذوي خبرة؛ ما سيسهم في تمكين المتدربين من تحقيق أهدافهم وتعزيز نموهم الشخصي والمهني؛ حيث لعب الجانب الإرشادي للبرنامج دورا حيويا في تشكيل فهمهم للقطاع وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتميز في المستقبل.
وقالت الدكتورة مريم الأحمد مدير أول الثروة البشرية: «يؤكد برنامج التدريب الصيفي السنوي التزام المجموعة المستمر في تطوير الشباب وصقل مهاراتهم المهنية قبل الانضمام إلى القوى العاملة. ونحن فخورون للغاية بما أنجزه المتدربون والمساهمات القيمة التي قدموها للمجموعة، حيث حقق البرنامج نجاحا باهراً، ونتطلع إلى رؤية نموهم ونجاحهم المستمر في مساراتهم المهنية المختارة».
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