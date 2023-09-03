Tuesday, 05 September 2023 02:28 GMT

((البحرين الوطنية القابضة)) تختتم برنامج التدريب الصيفي

9/3/2023 11:23:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يسر‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬القابضة‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬اختتام‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬الصيفي‭ ‬لطلاب‭ ‬الجامعات‭ ‬بنجاح،‭ ‬حيث‭ ‬اكتسب‭ ‬مجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الطموحين‭ ‬خلال‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬شهرين‭ ‬خبرة‭ ‬قيمة‭ ‬وأسهموا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭.‬

وتماشياً‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للبحرين‭ ‬2030‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬الشباب‭ ‬الموهوبين‭ ‬طوال‭ ‬مسيرتهم‭ ‬التعليمية،‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬الصيفي‭ ‬لتزويد‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعات‭ ‬بفرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للانغماس‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬وتعزيز‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتوسيع‭ ‬شبكاتهم‭ ‬المهنية‭. ‬وقد‭ ‬تمكّن‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬اكتساب‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرة‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تخصصاتهم‭ ‬التي‭ ‬ستسمح‭ ‬لهم‭ ‬بتطوير‭ ‬مسيرتهم‭ ‬المهنية‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭.‬

وخلال‭ ‬البرنامج‭ ‬تم‭ ‬توجيه‭ ‬المتدربين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محترفين‭ ‬ذوي‭ ‬خبرة؛‭ ‬ما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المتدربين‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬نموهم‭ ‬الشخصي‭ ‬والمهني؛‭ ‬حيث‭ ‬لعب‭ ‬الجانب‭ ‬الإرشادي‭ ‬للبرنامج‭ ‬دورا‭ ‬حيويا‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬فهمهم‭ ‬للقطاع‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وقالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الأحمد‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬الثروة‭ ‬البشرية‭: ‬‮«‬يؤكد‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬الصيفي‭ ‬السنوي‭ ‬التزام‭ ‬المجموعة‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الشباب‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬المهنية‭ ‬قبل‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭. ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬للغاية‭ ‬بما‭ ‬أنجزه‭ ‬المتدربون‭ ‬والمساهمات‭ ‬القيمة‭ ‬التي‭ ‬قدموها‭ ‬للمجموعة،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬البرنامج‭ ‬نجاحا‭ ‬باهراً،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬نموهم‭ ‬ونجاحهم‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬مساراتهم‭ ‬المهنية‭ ‬المختارة‮»‬‭.‬

MENAFN04092023000055011008ID1107001843

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث