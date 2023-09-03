((البحرين الوطنية القابضة)) تختتم برنامج التدريب الصيفي

يسر‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬القابضة‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬اختتام‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬الصيفي‭ ‬لطلاب‭ ‬الجامعات‭ ‬بنجاح،‭ ‬حيث‭ ‬اكتسب‭ ‬مجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الطموحين‭ ‬خلال‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬شهرين‭ ‬خبرة‭ ‬قيمة‭ ‬وأسهموا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭.‬

وتماشياً‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للبحرين‭ ‬2030‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬الشباب‭ ‬الموهوبين‭ ‬طوال‭ ‬مسيرتهم‭ ‬التعليمية،‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬الصيفي‭ ‬لتزويد‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعات‭ ‬بفرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للانغماس‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬وتعزيز‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتوسيع‭ ‬شبكاتهم‭ ‬المهنية‭. ‬وقد‭ ‬تمكّن‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬اكتساب‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرة‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تخصصاتهم‭ ‬التي‭ ‬ستسمح‭ ‬لهم‭ ‬بتطوير‭ ‬مسيرتهم‭ ‬المهنية‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭.‬

وخلال‭ ‬البرنامج‭ ‬تم‭ ‬توجيه‭ ‬المتدربين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محترفين‭ ‬ذوي‭ ‬خبرة؛‭ ‬ما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المتدربين‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬نموهم‭ ‬الشخصي‭ ‬والمهني؛‭ ‬حيث‭ ‬لعب‭ ‬الجانب‭ ‬الإرشادي‭ ‬للبرنامج‭ ‬دورا‭ ‬حيويا‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬فهمهم‭ ‬للقطاع‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وقالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الأحمد‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬الثروة‭ ‬البشرية‭: ‬‮«‬يؤكد‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬الصيفي‭ ‬السنوي‭ ‬التزام‭ ‬المجموعة‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الشباب‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬المهنية‭ ‬قبل‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭. ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬للغاية‭ ‬بما‭ ‬أنجزه‭ ‬المتدربون‭ ‬والمساهمات‭ ‬القيمة‭ ‬التي‭ ‬قدموها‭ ‬للمجموعة،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬البرنامج‭ ‬نجاحا‭ ‬باهراً،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬نموهم‭ ‬ونجاحهم‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬مساراتهم‭ ‬المهنية‭ ‬المختارة‮»‬‭.‬