((بنفت)) تختتم النسخة الثانية من برنامج ((مسار))
التاريخ
9/3/2023 11:23:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت شركة بنفت، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، ختام النسخة الثانية من برنامجها التدريبي في مجال التكنولوجيا المالية «مسار»، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة. ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين طلبة الجامعات البحرينيين من الجنسين من اكتساب خبرة عملية ومهارات نوعية في قطاع التكنولوجيا المالية.
ويتكون البرنامج من ثلاثة مسارات تعليمية تشمل خدمات الأعمال والدعم المؤسسي وتقنية المعلومات للشركات، بما يتيح للمشاركين فرصة للتعرف على القطاع المالي بمختلف جوانبه وفق اهتماماتهم وتطلعاتهم الفردية. وتهدف جميع المسارات إلى تطوير مهارات أساسية لدى الطلبة مثل التواصل، والتفكير الإبداعي، وعملية اتخاذ القرارات، بما يسهم في تأهيلهم للانخراط في سوق العمل وتحسين أدائهم في حياتهم المهنية.
واختتم برنامج «مسار» أنشطته بالوصول إلى المشروع الفائز، حيث تم تقسيم الطلبة والطالبات إلى فرق مكونة من أربعة أو خمسة أشخاص لتقديم أفكارهم في مجال التكنولوجيا المالية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030. وقد عرضت 3 مجموعات مشاريعهم المبتكرة على اللجنة المتخصصة ضمن فعاليات النسخة الثانية من البرنامج هذا العام.
وبهذه المناسبة، صرح صلاح العوضي رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة بنفت: «نحن سعداء للغاية بنجاح النسخة الثانية من برنامج (مسار) لهذا العام. ونود أن نعبر عن خالص تقديرنا لروح الإصرار والتفاني والإبداع التي أظهرها الطلبة والطالبات المشاركين. كما يسعدني شخصيا أن أتوجه بالتهنئة إلى الفائزين في المسابقة على أدائهم المتميز خلال فترة البرنامج، متمنيا لطلابنا كل النجاح والتوفيق في مساعيهم المستقبلية، ونتطلع إلى استضافة النسخة الثالثة من البرنامج في العام القادم».
ويواصل برنامج «مسار» الذي تنظمه شركة بنفت في تنفيذ اهدافه المتمثلة في المساهمة الفاعلة في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية لمملكة البحرين من خلال صقل مهارات الشباب البحريني من الجنسين وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة للانخراط في هذا القطاع الواعد.
MENAFN04092023000055011008ID1107001842
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.