Tuesday, 05 September 2023 02:28 GMT

((بنفت)) تختتم النسخة الثانية من برنامج ((مسار))

9/3/2023 11:23:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬الشركة‭ ‬المبتكرة‭ ‬والرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وخدمة‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ختام‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬برنامجها‭ ‬التدريبي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬‮«‬مسار‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭. ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬من‭ ‬اكتساب‭ ‬خبرة‭ ‬عملية‭ ‬ومهارات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

ويتكون‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسارات‭ ‬تعليمية‭ ‬تشمل‭ ‬خدمات‭ ‬الأعمال‭ ‬والدعم‭ ‬المؤسسي‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬للشركات،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬للمشاركين‭ ‬فرصة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬بمختلف‭ ‬جوانبه‭ ‬وفق‭ ‬اهتماماتهم‭ ‬وتطلعاتهم‭ ‬الفردية‭. ‬وتهدف‭ ‬جميع‭ ‬المسارات‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬أساسية‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة‭ ‬مثل‭ ‬التواصل،‭ ‬والتفكير‭ ‬الإبداعي،‭ ‬وعملية‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تأهيلهم‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتحسين‭ ‬أدائهم‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬المهنية‭.‬

واختتم‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬مسار‮»‬‭ ‬أنشطته‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬المشروع‭ ‬الفائز،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقسيم‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬إلى‭ ‬فرق‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أو‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬لتقديم‭ ‬أفكارهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030‭. ‬وقد‭ ‬عرضت‭ ‬3‭ ‬مجموعات‭ ‬مشاريعهم‭ ‬المبتكرة‭ ‬على‭ ‬اللجنة‭ ‬المتخصصة‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬صلاح‭ ‬العوضي‭ ‬رئيس‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬بنجاح‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ (‬مسار‭) ‬لهذا‭ ‬العام‭. ‬ونود‭ ‬أن‭ ‬نعبر‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تقديرنا‭ ‬لروح‭ ‬الإصرار‭ ‬والتفاني‭ ‬والإبداع‭ ‬التي‭ ‬أظهرها‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬المشاركين‭. ‬كما‭ ‬يسعدني‭ ‬شخصيا‭ ‬أن‭ ‬أتوجه‭ ‬بالتهنئة‭ ‬إلى‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬على‭ ‬أدائهم‭ ‬المتميز‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬البرنامج،‭ ‬متمنيا‭ ‬لطلابنا‭ ‬كل‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭ ‬في‭ ‬مساعيهم‭ ‬المستقبلية،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬استضافة‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬القادم‮»‬‭. ‬

ويواصل‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬مسار‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬اهدافه‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صقل‭ ‬مهارات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬وإكسابهم‭ ‬المهارات‭ ‬والمعارف‭ ‬اللازمة‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الواعد‭.‬

MENAFN04092023000055011008ID1107001842

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث