((بنفت)) تختتم النسخة الثانية من برنامج ((مسار))

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬الشركة‭ ‬المبتكرة‭ ‬والرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وخدمة‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ختام‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬برنامجها‭ ‬التدريبي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬‮«‬مسار‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭. ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬من‭ ‬اكتساب‭ ‬خبرة‭ ‬عملية‭ ‬ومهارات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

ويتكون‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسارات‭ ‬تعليمية‭ ‬تشمل‭ ‬خدمات‭ ‬الأعمال‭ ‬والدعم‭ ‬المؤسسي‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬للشركات،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬للمشاركين‭ ‬فرصة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬بمختلف‭ ‬جوانبه‭ ‬وفق‭ ‬اهتماماتهم‭ ‬وتطلعاتهم‭ ‬الفردية‭. ‬وتهدف‭ ‬جميع‭ ‬المسارات‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬أساسية‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة‭ ‬مثل‭ ‬التواصل،‭ ‬والتفكير‭ ‬الإبداعي،‭ ‬وعملية‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تأهيلهم‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتحسين‭ ‬أدائهم‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬المهنية‭.‬

واختتم‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬مسار‮»‬‭ ‬أنشطته‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬المشروع‭ ‬الفائز،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقسيم‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬إلى‭ ‬فرق‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أو‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬لتقديم‭ ‬أفكارهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030‭. ‬وقد‭ ‬عرضت‭ ‬3‭ ‬مجموعات‭ ‬مشاريعهم‭ ‬المبتكرة‭ ‬على‭ ‬اللجنة‭ ‬المتخصصة‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬صلاح‭ ‬العوضي‭ ‬رئيس‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬بنجاح‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ (‬مسار‭) ‬لهذا‭ ‬العام‭. ‬ونود‭ ‬أن‭ ‬نعبر‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تقديرنا‭ ‬لروح‭ ‬الإصرار‭ ‬والتفاني‭ ‬والإبداع‭ ‬التي‭ ‬أظهرها‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬المشاركين‭. ‬كما‭ ‬يسعدني‭ ‬شخصيا‭ ‬أن‭ ‬أتوجه‭ ‬بالتهنئة‭ ‬إلى‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬على‭ ‬أدائهم‭ ‬المتميز‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬البرنامج،‭ ‬متمنيا‭ ‬لطلابنا‭ ‬كل‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭ ‬في‭ ‬مساعيهم‭ ‬المستقبلية،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬استضافة‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬القادم‮»‬‭. ‬

ويواصل‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬مسار‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬اهدافه‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صقل‭ ‬مهارات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬وإكسابهم‭ ‬المهارات‭ ‬والمعارف‭ ‬اللازمة‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الواعد‭.‬