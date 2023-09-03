((البحرين الوطني)) يستقبل وفدا من هيئة لامع

((البحرين الوطني)) يستقبل وفدا من هيئة لامع
التاريخ
9/3/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبل بنك البحرين الوطني ( NBB ) وفدًا من هيئة لامع -كونه أحد الشركاء الاستراتيجيين- في مقره الرئيسي، ضمن مبادرة وزارة شؤون الشباب التي تهدف إلى تسليط الضوء على النخبة المميزة والموهوبة من شباب المملكة بغية تزويدهم بالمهارات والتوجيه اللازم ليصبحوا قادة المستقبل.
عقد اللقاء بين نائب رئيس مجلس إدارة هيئة لامع الشيخة ضوى بنت خالد آل خليفة وعدد من ممثلي مجلس إدارة لامع مع عثمان أحمد الرئيس التنفيذي للمجموعة وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين، حيث أعرب ممثلو هيئة لامع عن عميق الشكر والعرفان نظير دعم البنك المستمر لهذه المبادرة القيّمة على مدار العامين الماضيين.
ويتماشى دعم بنك البحرين الوطني لهيئة لامع مع التزامه بدعم تأسيس أجيال المستقبل من البحرينيين الذين سيعملون على تمكين المملكة ودفع عجلة التطور والازدهار.
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