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((البحرين الوطني)) يستقبل وفدا من هيئة لامع

9/3/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استقبل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬وفدًا‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬لامع‭ -‬كونه‭ ‬أحد‭ ‬الشركاء‭ ‬الاستراتيجيين‭- ‬في‭ ‬مقره‭ ‬الرئيسي،‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرة‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬النخبة‭ ‬المميزة‭ ‬والموهوبة‭ ‬من‭ ‬شباب‭ ‬المملكة‭ ‬بغية‭ ‬تزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬والتوجيه‭ ‬اللازم‭ ‬ليصبحوا‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل‭.‬

عقد‭ ‬اللقاء‭ ‬بين‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬لامع‭ ‬الشيخة‭ ‬ضوى‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬لامع‭ ‬مع‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذيين،‭ ‬حيث‭ ‬أعرب‭ ‬ممثلو‭ ‬هيئة‭ ‬لامع‭ ‬عن‭ ‬عميق‭ ‬الشكر‭ ‬والعرفان‭ ‬نظير‭ ‬دعم‭ ‬البنك‭ ‬المستمر‭ ‬لهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬القيّمة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭.‬

ويتماشى‭ ‬دعم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لهيئة‭ ‬لامع‭ ‬مع‭ ‬التزامه‭ ‬بدعم‭ ‬تأسيس‭ ‬أجيال‭ ‬المستقبل‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬سيعملون‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬المملكة‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار‭.‬

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