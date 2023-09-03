وزير الصناعة والتجارة يستقبل السفيرة الإيطالية لدى البحرين

وزير الصناعة والتجارة يستقبل السفيرة الإيطالية لدى البحرين
التاريخ
9/3/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمكتبه باولا أمادي سفيرة الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات المشتركة، والتباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.
وأكّد الوزير خلال اللقاء المستوى المتقدّم الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية الإيطالية وما يشهده التعاون المشترك من نمو على مختلف الأصعدة، منوهاً بأهمية تعزيز تقدمها بما يلبي المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
كما أشار الوزير إلى أهمية ودور هذه اللقاءات في توطيد العلاقات المشتركة، وزيادة حجم المبادلات التجارية، مؤكدًا أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، لتعزيز التعاون المشترك وتحقيق الفوائد المتبادلة للبلدين.
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