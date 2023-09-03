وزير الصناعة والتجارة يستقبل السفيرة الإيطالية لدى البحرين

استقبل‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بمكتبه‭ ‬باولا‭ ‬أمادي‭ ‬سفيرة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المشتركة،‭ ‬والتباحث‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

وأكّد‭ ‬الوزير‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬المستوى‭ ‬المتقدّم‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الإيطالية‭ ‬وما‭ ‬يشهده‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬منوهاً‭ ‬ ‎ بأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدمها‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬المصالح‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬ودور‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬المشتركة،‭ ‬وزيادة‭ ‬حجم‭ ‬المبادلات‭ ‬التجارية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬والاستثماري‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وتوطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬المشتركة،‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوائد‭ ‬المتبادلة‭ ‬للبلدين‭.‬