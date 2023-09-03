يطلق برنامج > بمشاركة 20 متدربا

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أطلق بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المالية والمصرفية للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، أمس الأحد الفوج الاول من برنامجه الخاص بتأهيل تنمية مهارات وقدرات الخريجين الجامعين البحرينيين الباحثين عن عمل في القطاع المصرفي. ويهدف البرنامج إلى دعم القدرات الشابة الوطنية وتطوير مهاراتها، لتمكينهم من الاندماج في سوق العمل بشكل فعال.
ويشارك في البرنامج الذي أطلق عليه البنك اسم « « Grow 20 متدربا من الذين نالوا فرصة الانضمام إلى البرنامج مع مراعاة التوازن في الاختيار. ويمتد البرنامج على مدى 6 شهور، ويتضمن تدريبا متخصصا مدة أسبوعين في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ( BIBF )، ويغطي العديد من المواضيع منها التحليل المالي، وإدارة المخاطر، وتقنية المعلومات المصرفية، والتسويق المصرفي، والعمليات المصرفية، وأمن المعلومات، ومكافحة غسل الأموال، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالعمليات والخدمات المصرفية.
كما يوفر بنك البحرين والكويت للمشاركين دورات تدريبية داخل البنك، والاستفادة من المشاريع الاستراتيجية التي يقوم بها البنك، والتعلم من خبرات الموظفين في مختلف المجالات، وتحسين مهاراتهم وقدراتهم العملية من خلال ورش عمل يقدمها فريق متخصص من المدربين والخبراء الأكفاء، بهدف تنمية مهارات الخريجين والعمل على إعدادهم وتهيئة الفرص لهم للدخول في القطاع المصرفي.
وبهذه المناسبة قال حسان بورشيد الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية لبنك البحرين والكويت في اليوم التعريفي: إن هذا البرنامج التدريبي يأتي انطلاقا من حرص البنك على تنمية المجتمع ودعمه للطاقات الوطنية وذلك ضمن إطار البيئة الاجتماعية والحوكمة ( ESG ). كما يتيح البرنامج للمشاركين من الشباب البحريني فرصة لاكتساب المهارات والخبرات العملية اللازمة للاندماج في سوق العمل، وذلك من خلال توفير فرص التدريب والتطوير وتعريفهم بسير العمل والمهام المتعلقة بالوظائف المصرفية، وتأهيلهم للانضمام إلى القطاع المصرفي والمالي في البحرين، بما يتماشى مع أهداف البنك نحو تعزيز القدرات الوطنية وتنميتها.
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