يطلق برنامج > بمشاركة 20 متدربا

أطلق‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬الفوج‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬برنامجه‭ ‬الخاص‭ ‬بتأهيل‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬وقدرات‭ ‬الخريجين‭ ‬الجامعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭. ‬ويهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬القدرات‭ ‬الشابة‭ ‬الوطنية‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتها،‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬الاندماج‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬البنك‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬‭ ‬‮«‬ Grow 20‭ ‬متدربا‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬نالوا‭ ‬فرصة‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬البرنامج‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬التوازن‭ ‬في‭ ‬الاختيار‭. ‬ويمتد‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬6‭ ‬شهور،‭ ‬ويتضمن‭ ‬تدريبا‭ ‬متخصصا‭ ‬مدة‭ ‬أسبوعين‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭)‬،‭ ‬ويغطي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬منها‭ ‬التحليل‭ ‬المالي،‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر،‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬المصرفية،‭ ‬والتسويق‭ ‬المصرفي،‭ ‬والعمليات‭ ‬المصرفية،‭ ‬وأمن‭ ‬المعلومات،‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعمليات‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭.‬

كما‭ ‬يوفر‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬للمشاركين‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬داخل‭ ‬البنك،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬البنك،‭ ‬والتعلم‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وتحسين‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬العملية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬يقدمها‭ ‬فريق‭ ‬متخصص‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬والخبراء‭ ‬الأكفاء،‭ ‬بهدف‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬الخريجين‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إعدادهم‭ ‬وتهيئة‭ ‬الفرص‭ ‬لهم‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬حسان‭ ‬بورشيد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التعريفي‭: ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬يأتي‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬ودعمه‭ ‬للطاقات‭ ‬الوطنية‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬البيئة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ (‬ ESG ‭). ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬البرنامج‭ ‬للمشاركين‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬فرصة‭ ‬لاكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬والخبرات‭ ‬العملية‭ ‬اللازمة‭ ‬للاندماج‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بسير‭ ‬العمل‭ ‬والمهام‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالوظائف‭ ‬المصرفية،‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬البنك‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتنميتها‭.‬