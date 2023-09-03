Tuesday, 05 September 2023 03:25 GMT

((البحرين والكويت)) يطلق برنامج ((Grow)) بمشاركة 20 متدربا

9/3/2023 11:23:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أطلق‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬الفوج‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬برنامجه‭ ‬الخاص‭ ‬بتأهيل‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬وقدرات‭ ‬الخريجين‭ ‬الجامعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭. ‬ويهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬القدرات‭ ‬الشابة‭ ‬الوطنية‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتها،‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬الاندماج‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬البنك‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬‭ ‬‮«‬ Grow 20‭ ‬متدربا‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬نالوا‭ ‬فرصة‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬البرنامج‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬التوازن‭ ‬في‭ ‬الاختيار‭. ‬ويمتد‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬6‭ ‬شهور،‭ ‬ويتضمن‭ ‬تدريبا‭ ‬متخصصا‭ ‬مدة‭ ‬أسبوعين‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭)‬،‭ ‬ويغطي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬منها‭ ‬التحليل‭ ‬المالي،‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر،‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬المصرفية،‭ ‬والتسويق‭ ‬المصرفي،‭ ‬والعمليات‭ ‬المصرفية،‭ ‬وأمن‭ ‬المعلومات،‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعمليات‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭.‬

كما‭ ‬يوفر‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬للمشاركين‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬داخل‭ ‬البنك،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬البنك،‭ ‬والتعلم‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وتحسين‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬العملية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬يقدمها‭ ‬فريق‭ ‬متخصص‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬والخبراء‭ ‬الأكفاء،‭ ‬بهدف‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬الخريجين‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إعدادهم‭ ‬وتهيئة‭ ‬الفرص‭ ‬لهم‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬حسان‭ ‬بورشيد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التعريفي‭: ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬يأتي‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬ودعمه‭ ‬للطاقات‭ ‬الوطنية‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬البيئة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ (‬ ESG ‭). ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬البرنامج‭ ‬للمشاركين‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬فرصة‭ ‬لاكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬والخبرات‭ ‬العملية‭ ‬اللازمة‭ ‬للاندماج‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بسير‭ ‬العمل‭ ‬والمهام‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالوظائف‭ ‬المصرفية،‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬البنك‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتنميتها‭.‬

MENAFN04092023000055011008ID1107001839

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث