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((ريموت آبس)) تحصل على تحديث لشهادة الآيزو 27001

9/3/2023 11:23:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حققت‭ ‬شركة‭ ‬ريموت‭ ‬آبس،‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والمتخصصة‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬إنجازًا‭ ‬بارزًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬الرقمي‭ ‬بحصولها‭ ‬على‭ ‬النسخة‭ ‬المحدثة‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬الايزو‭ ‬27001،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬حسين‭ ‬نعمتي‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بالشركة‭ ‬أهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬تصريحاته‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نعطي‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬لحماية‭ ‬معلومات‭ ‬عملائنا‭ ‬ونعتبرها‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬أولوياتنا‭. ‬هذا‭ ‬التحديث‭ ‬لشهادتنا‭ ‬يأتي‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬رؤيتنا‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتقديم‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الحماية‭ ‬والأمان‭ ‬لعملائنا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للمملكة‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬أمازون‭ ‬البحرين‭. ‬فهذه‭ ‬المبادرات‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬قوية‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬ممارسات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭.‬

وفي‭ ‬الختام،‭ ‬تحدث‭ ‬مدير‭ ‬المنتج‭ ‬حسين‭ ‬يحيى‭ ‬بشركة‭ ‬ريموت‭ ‬آبس‭ ‬عن‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬الدائم‭ ‬نحو‭ ‬التميز‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬ضرورة‭ ‬متابعة‭ ‬التطورات‭ ‬وتحديث‭ ‬شهادات‭ ‬الشركة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الحماية‭ ‬لعملائها‭.‬

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