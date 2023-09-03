((ريموت آبس)) تحصل على تحديث لشهادة الآيزو 27001

((ريموت آبس)) تحصل على تحديث لشهادة الآيزو 27001
التاريخ
9/3/2023 11:23:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حققت شركة ريموت آبس، الرائدة في مجال التحول الرقمي والمتخصصة في نظام الموارد البشرية، إنجازًا بارزًا في مجال الأمن الرقمي بحصولها على النسخة المحدثة من شهادة الايزو 27001، ما يعزز من مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة.
وأكد الدكتور حسين نعمتي رئيس قسم التحول الرقمي بالشركة أهمية الاستثمار في الأمن السيبراني، وجاء في تصريحاته: «نحن نعطي أهمية بالغة لحماية معلومات عملائنا ونعتبرها من أعلى أولوياتنا. هذا التحديث لشهادتنا يأتي كجزء من رؤيتنا المستقبلية لتقديم أعلى مستويات الحماية والأمان لعملائنا».
كما أشار إلى أهمية رؤية البحرين تحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تطوير البنية التحتية للمملكة والحوسبة السحابية بالشراكة مع أمازون البحرين. فهذه المبادرات تُسهم في توفير بنية تحتية قوية تعزز من قدرات الشركة في تطبيق أفضل ممارسات الأمن السيبراني.
وفي الختام، تحدث مدير المنتج حسين يحيى بشركة ريموت آبس عن التزام الشركة الدائم نحو التميز والابتكار في مجال الأمن السيبراني، مؤكدًا ضرورة متابعة التطورات وتحديث شهادات الشركة لتحقيق أقصى درجات الحماية لعملائها.
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