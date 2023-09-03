Monday, 04 September 2023 09:58 GMT

السودان.. الاشتباكات تتجدد والخدمات الطبية تنفد - جريدة الوطن السعودية

9/3/2023 11:22:20 PM
(MENAFN- Al Watan) تستمر بلاغات تجدد الاشباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث لم تتوصل الهدن أو الاجتماعات إلى وقف هذا الصراع الذي يجر ملايين السودانيين للهاوية.
وبرزت معاناة مرضى الفشل الكلوي الذين يواجهون أوضاعا صحية بالغة التعقيد جعلتهم بين نارين الحرب والمرض، حيث أدى الاقتتال المستمر إلى نقص الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة في كافة أنحاء السودان، مع وفاة 13 صبيا من المصابين بمرض الكلى، بسبب انعدام العلاج في العاصمة الخرطوم.
وأعلن الجيش السوداني تمكنه من تأمين محيط سلاح المدرعات في منطقة الشجرة بجنوب الخرطوم وطرد قوات الدعم السريع من الأحياء المحيطة. فيما أطلقت قوات الدعم السريع قذائف المدفعية بكثافة على مواقع سلاح المهندسين بأم درمان، وبدوره شن الجيش هجوما بالطيران والمدفعية الثقيلة في أحياء منطقة أمبدة بمدينة أم درمان وأحياء منطقة شرق النيل بمدينة بحري.
النزوح للعلاج
وسبق أن أعلنت نقابة أطباء السودان (غير حكومية) خروج مجموعة من مراكز غسل الكلى عن الخدمة، وتوقعت خروج المراكز المتبقية حال الفشل في توفير المعدات بصورة عاجلة.
ومع موجة نزوح المواطنين من العاصمة الخرطوم إلى المناطق الأخرى، بسبب توقف المستشفيات العامة والخاصة، لجأ المرضى إلى الولايات الآمنة بغرض تلقي العلاج، وخاصة مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى مواصلة علاجهم.
شح الخدمات
ويعاني مركز غسل الكلى بولاية سنار (جنوب)، نقصا مريعا في ماكينات الغسل والأدوية والمحاليل الوريدية.
ويقول مصدر طبي لـ<<إحدى المواقع="" الإخبارية="">> إن المركز منذ بداية الحرب منتصف أبريل الماضي، استقبل أعدادا كبيرة من المرضى في ظل شح الخدمات الطبية.
وأوضح أن الأدوية الطبية شحيحة، رغم المطالبات المتكررة بتوفيرها في أسرع وقت ممكن، لسد النقص، ومقابلة احتياجات المرضى.

قصف مكثف
وأبلغ سكان بأن قصفا مدفعيا مكثفا للجيش استهدف أحياء المنشية والرياض وبُري شرق الخرطوم، والتي تنتشر فيها قوات الدعم السريع بشكل كبير. وذكر السكان أن القصف المدفعي طال أيضا أحياء النهضة والإنقاذ والأزهري، جنوب العاصمة، والمجاورة للمدينة الرياضية من الجهة الجنوبية.
فيما ناشدت غرفة طوارئ جنوب الحزام المواطنين <<بأخذ الحيطة="" والحذر="" والبقاء="" في="" منازلهم،="" وعدم="" الاقتراب="" من="" الأبواب="" والنوافذ="">>، مشيرة إلى أن أنحاء متفرقة من المنطقة تتعرض لقصف مدفعي.
وشمل القصف عددا من أحياء أمبدة غرب سلاح المهندسين، والفتيحاب جنوبه. كما شهدت أحياء ود نوباوي وأبوروف والهجرة بمنطقة أم درمان القديمة اشتباكات عنيفة، ويدور قتال عنيف بين الطرفين منذ مطلع أغسطس الماضي في وسط المدينة، بهدف السيطرة على جسر شمبات الرابط بين أم درمان والخرطوم بحري، والذي تستخدمه قوات الدعم السريع كخط إمداد لقواتها من غرب البلاد إلى مدينتي بحري والخرطوم.
وانزلق السودان إلى هاوية اقتتال في منتصف أبريل الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.

MENAFN03092023000089011017ID1107001830

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث