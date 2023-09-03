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115 طنا فائض طعام

9/3/2023 11:22:07 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت جمعية <<إكرام>> لحفظ الطعام بمكة المكرمة أن حجم الفائض من الطعام خلال أغسطس الماضي بلغ أكثر من 115 طنا، وذلك بقيمة تقديرية بلغت أكثر من ثلاثة ملايين ريال، بينما بلغ عدد المستفيدين من ذلك نحو 950 ألف مستفيد.
وأوضح مدير الجمعية، أحمد حربي المطرفي، أن الجمعية تكثف من جهودها خلال مواسم الإجازات السنوية والأسبوعية، في محاولة لسد احتياج نقاط الهدر لحفظ هذا الطعام، واحتياج الناس أيضا في المقابل للغذاء وقلة ذات اليد.
وأضاف أن التصور الذي يرتسم في أذهان الناس حين الحديث عن فائض الطعام هو أنه طعام غير نظيف أو غير جيد. لكن في الحقيقة، فإن القدر الأكبر من هذا الفائض هو طعام غير ملموس بتاتًا، وتم إعداده، وتعثر تقديمه للناس: إما لزيادة الكمية أو لتعثر ظروف النقل أو غيرها.

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