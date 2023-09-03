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17 ألف جولة تصادر 7 أطنان خضروات

9/3/2023 11:22:06 PM
(MENAFN- Al Watan) كثفت فرق التفتيش التابعة لإدارة الأسواق والمسالخ جولاتها الميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة الرياض، وبلغت خلال شهر يوليو 17772 جولة على أسواق النفع العام و1766 جولة على المسالخ، وهدفت إلى مراقبة الأسواق والمسالخ وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، ورصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومدى جودة المنتجات المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك. وأسفرت الجولات عن تسجيل 83 مخالفة ومصادرة 7 أطنان من الخضار والفواكه التالفة.
تنظيم العمل
شدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض بالإنابة المهندس فهد الحمزي على المختصين بأقسام الأسواق والمسالخ بتسخير كل الجهود ورفع مستويات الأداء؛ لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والحرص على تنظيم العمل بالأسواق والمسالخ وفقًا للخطط التنفيذية. وحاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أي بضائع فاسدة أو مخالفات عمالية بالتواصل مع الوزارة والجهات المختصة لمعالجتها.
الالتزام بالاشتراطات
وأكد الحمزي أن العمل مستمر مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية، وأن الجولات أسهمت في معالجة عدد من الملاحظات والقصور بما يحقق مصلحة المستهلك والبائع، وستتواصل الجولات في مختلف محافظات ومراكز المنطقة للتأكد من التزام المحلات بالتعليمات والأنظمة الصادرة وتقيدهم بتطبيقها، خصوصًا في ما يتعلق بتطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز السلامة الغذائية.

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