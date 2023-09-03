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وزير الخارجية التركي ناقش مع نظيره الإيراني في طهران التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية والدولية

9/3/2023 11:21:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبدالليهان نظيره التركي هاكان فيدان في طهران في اول زيارة له منذ توليه مهام منصبه.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).
وعقب المباحثات عقد الوزيران مؤتمرا صحافيا استعرضا خلاله المشاورات التي جرت بينهما، حيث اشار وزير الخارجية التركي الى ان: «الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي سيحل ضيفا على تركيا خلال الأيام المقبلة»، معربا عن ارتياحه لتواجده في طهران، وقال: لقد زرت إيران من قبل وهذه هي زيارتي الأولى بهذه الصفة وإنني أقدر ضيافة وزير الخارجية وخبرته في القضايا المختلفة، كما أعرب عن تقديره لتضامن طهران ومساعدتها لانقرة في أعقاب الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا.
وأشار وزير الخارجية التركي إلى انعقاد الاجتماع الثامن للمجلس الأعلى للعلاقات الاستراتيجية الإيرانية التركية، وقال: إيران وتركيا دولتان قويتان في المنطقة ومسؤوليتنا هي إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف فيدان: «أنتم تعرفون وجهة نظرنا في الشأن السوري، وتوقعاتنا من سورية واضحة تماما. يجب إعادة المواطنين السوريين الموجودين في بلادنا إلى بلادهم بشكل كامل وآمن».
وتابع: «على الحكومة السورية أن تتعاون معنا بشكل أكبر في قضية حزب العمال الكردستاني، وهذه من مطالبنا، وأنا متأكد أنها من مطالبات سورية أيضا».
ولفت وزير الخارجية التركي الى انه تحدثت مع نظيره الايراني حول العراق والحرب ضد الإرهاب والإسلاموفوبيا.
وقال: «نحن في تركيا سعداء للغاية بالتوصل إلى تفاهم بين إيران والمملكة العربية السعودية، فهما وتركيا دول كبيرة ومسؤولة في المنطقة ومن المهم أن تكون لديها علاقة سلمية مع بعضهم البعض».
واعتبر أن: «مواصلة مفاوضات الاتفاق النووي الايراني أمر مهم بالنسبة لنا وقد تلقينا المعلومات اللازمة من وزير الخارجية الايراني في هذا الصدد».
من جهته، وقال وزير الخارجية الايراني خلال المؤتمر الصحافي المشترك: «لقد جرت بيننا مناقشات تفصيلية ولكن مثمرة فيما يتعلق بكافة جوانب التعاون الثنائي».
وأضاف عبداللهيان: «ناقشنا تنفيذ البرنامج الشامل للتعاون المشترك بين إيران وتركيا، والذي تم ابرامه قبل بضعة أشهر خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى طهران. نحن سعداء للغاية بأن الاتفاقيات بين البلدين تسير على المسار الصحيح وتتقدم الى الامام. وفي الحالات التي توجد فيها عوائق في طريق التعاون، فإننا نتفق على ضرورة إعادة تفعيل الآليات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وأن يتم تنفيذ الآليات الفاعلة بيننا في وقت قصير من خلال اجتماعات متخصصة لإزالة العوائق».
وتابع: «شددنا خلال المحادثات على قضية المياه ومشاكل نقصها والحساسيات الناجمة عنها. واتفقنا على أن اللجنة الفنية المشتركة التي تشكلت العام الماضي ستزور إيران في المستقبل القريب وتعقد جولة جديدة من المحادثات».
وحول القضايا الإقليمية والدولية التي تمت مناقشتها، قال: «ناقشنا الاجراءات التي اتخذها الجانبان لمواجهة الإسلاموفوبيا ومنع الإساءة للكتب المقدسة وفي مقدمتها القرآن الكريم، مع التركيز على قضية فلسطين والقدس».
واستطرد: «تحدثت ايضا مع الوزير فيدان حول الوضع في أوكرانيا وأفغانستان، كما ان الجانبين متفقين بشأن تشكيل اجتماع ثلاثي بين إيران والمملكة العربية السعودية وتركيا، مع التركيز على التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بيننا».

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