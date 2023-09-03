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محاولة جديدة لحرق المصحف الشريف في السويد

9/3/2023 11:21:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الشرطة السويدية القبض على شخصين على الأقل بعد اندلاع شغب عنيف خلال محاولة جديدة لحرق المصحف الشريف قام بها العراقي سلوان موميكا.
وجرت هذه المحاولة في إحدى الساحات العامة لمدينة مالمو جنوب السويد حيث تقيم مجموعات كبيرة من المهاجرين. وأوضحت قناة «أس في تي» التلفزيونية أن نحو 200 شخص كانوا موجودين في المكان، وأكدت الشرطة في بيان أن عددا منهم أبدوا امتعاضهم وألقوا الحجارة نحو موميكا.
وأظهرت أشرطة فيديو على منصات التواصل، أشخاصا يحاولون اختراق طوق نصبته الشرطة قبل أن يتم توقيفهم، في حين حاول شخص اعتراض سيارة للشرطة كانت تنقل موميكا بعيدا من المكان.
وأكدت الشرطة توقيف شخصين واعتقال آخرين للاشتباه بضلوعهم في الشغب، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأنهم.
وأثار موميكا موجة غضب عارم في العديد من دول العالم الإسلامي مذ بدأ يقيم تحركات لحرق نسخ من المصحف في يونيو الماضي.
وترجم ذلك بسلسلة تحركات احتجاجية، كما استدعت دول عدة مبعوثي السويد لديها لإبلاغهم احتجاجات رسمية.
من جهتها، دانت الحكومة السويدية حرق المصحف، لكنها أكدت أن قوانين البلاد تكفل حرية التعبير والتجمع ولا يمكنها بالتالي عدم الترخيص لهذه التحركات.

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