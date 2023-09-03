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نتنياهو سنقوم بترحيل الإريتريين المتورطين في أعمال العنف

9/3/2023 11:21:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نية حكومته ترحيل ألف إريتري شاركوا في أعمال عنف في تل أبيب، أدت إلى إصابة العشرات بينهم عناصر شرطة.
واندلعت المواجهات أمام قاعة في جنوب تل أبيب كان من المقرر أن تستضيف حدثا مؤيدا للحكومة الإريترية تنظمه سفارة الدولة الإفريقية في إسرائيل.
وتحولت التظاهرة ضد الحدث والتي اعتبرتها الشرطة غير قانونية قبل أن تأمر بإخلاء الشارع، إلى أعمال عنف أصيب خلالها نحو 140 شخصا على الأقل بينهم عشرات من طالبي اللجوء الإريتريين بنيران الشرطة الإسرائيلية التي استخدمت الرصاص الحي.
وقالت الشرطة في بيان إن المتظاهرين اشتبكوا مع الشرطة التي أصيب 49 من عناصرها على الأقل.
واندلعت اشتباكات في موقع آخر في تل أبيب بين مؤيدي النظام الإريتري ومعارضيه.
وقال نتانياهو ان هذه الأحداث تجاوزت «الخط الأحمر».
وأضاف في بيان «طلبنا من اللجنة الوزارية الخاصة التي شكلتها اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة بما في ذلك ترحيل ألف من أنصار النظام (الإريتري) الذين شاركوا في أعمال الشغب هذه».
وتابع «لا يمكنهم أن يزعموا أنهم لاجئون، إنهم يدعمون النظام الإريتري. يمكنهم العودة إلى موطنهم».

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