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موسكو تجند 280 ألف متعاقد عسكري وأوكرانيا تعلن اختراق الخطوط الروسية

9/3/2023 11:21:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي امس إن نحو 280 ألفا وقعوا عقودا منذ بداية العام لتقديم خدمات احترافية للجيش الروسي.
وأضاف مدفيديف خلال زيارة لأقصى شرق روسيا، أنه التقى مسؤولين محليين للعمل على جهود تعزيز القوات المسلحة.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن مدفيديف قوله «وفقا لوزارة الدفاع ومنذ الأول من يناير تم قبول نحو 280 ألفا في صفوف القوات المسلحة على أساس التعاقد» بما شمل جنود احتياط.
ميدانيا، قالت كييف إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة على جنوب منطقة أوديسا في وقت مبكر من صباح أمس واستهدف بنية تحتية لميناء على نهر الدانوب مما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية على تليغرام، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 22 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد من أصل 25 أطلقتها روسيا على أوديسا في الساعات الأولى من صباح امس.
وقالت القيادة الجنوبية العسكرية لأوكرانيا على وسائل التواصل الاجتماعي، إن مدنيين على الأقل أصيبا في هجوم قالت إن هدفه «البنية التحتية المدنية للدانوب».
وقال الجيش الأوكراني إنه أحرز تقدما كبيرا من خلال اختراق خطوط روسية في جنوب أوكرانيا، حسبما صرح الجنرال أولكسندر تارنافسكي الذي يقود الهجوم المضاد في الجبهة الجنوبية لوسيلة إعلام بريطانية، مشيرا إلى أنه يتوقع تقدما أسرع في منطقة زابوريجيا.
وأدلى تارنافسكي بتصريحاته بعد أيام من إعلان كييف تحقيقها نصرا إستراتيجيا باستعادة قرية روبوتين في الجنوب.
وقال الجنرال الأوكراني في مقابلة مع صحيفة «ذي غارديان»: «أصبحنا الآن بين الخطين الدفاعيين الأول والثاني». وأضاف: «في خضم الهجوم نستكمل الآن تدمير وحدات العدو التي توفر غطاء لتراجع القوات الروسية خلف خطها الدفاعي الثاني».
وأوضح تارنافسكي أن قوات موسكو «وقفت وانتظرت الجيش الأوكراني».
ونقلت الصحيفة البريطانية عنه قوله إن القوات الأوكرانية تستخدم مجددا الآليات فيما أعادت روسيا نشر قوات لها في المنطقة. وقال تارنافسكي: «العدو يستعين بعناصر الاحتياط، ليس من أوكرانيا فحسب بل من روسيا أيضا. لكن عاجلا أم آجلا سينفد الروس من أفضل الجنود. سيعطينا ذلك قوة دافعة للهجوم بشكل أكبر وأسرع». وأقر تارنافسكي بتكبد كييف خسائر موجعة. وقال: «كلما اقتربنا من النصر زادت الصعوبة. لماذا؟ لأننا للأسف نخسر أقوى وأفضل (جنودنا)».

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