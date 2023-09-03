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كوريا الشمالية تجري محاكاة لهجوم نووي تكتيكي لتنبيه الأعداء

9/3/2023 11:21:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية امس، أن كوريا الشمالية أجرت تدريب محاكاة لهجوم نووي تكتيكي تضمن إطلاق صاروخين بعيدي المدى من طراز كروز «لتنبيه الأعداء» إلى أن البلاد مستعدة في حال نشوب حرب نووية.
وأضافت الوكالة أن التدريب أجري بنجاح، وأن الصاروخين حملا رؤوسا حربية نووية وهمية وأطلقا باتجاه البحر الغربي لشبه الجزيرة الكورية وقطعا مسافة 1500 كيلومتر وحلقا على ارتفاع 150 مترا.
وتعهدت بيونغ يانغ بتعزيز الردع العسكري ضد واشنطن وسيئول.
وقال الجيش الكوري الجنوبي، إن ادعاء النجاح قد يكون مبالغا فيه. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء في سيئول عن مسؤول كبير في هيئة الأركان المشتركة قوله إن التدريب «لم ينجح بشكل كامل».
وذكر بيان منفصل أن الزعيم كيم جونغ أون تفقد مجمع بوكغونغ للماكينات الذي ينتج محركات بحرية ومصنعا كبيرا للذخيرة للتشديد على أهمية تعزيز القوات البحرية لكوريا الشمالية.
وجاء أحدث إطلاق صاروخي بعد انتهاء التدريبات السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المعروفة باسم أولتشي فريدم شيلد بعد استمرارها 11 يوما، وتضمنت تدريبات جوية بقاذفات بي-1بي.

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