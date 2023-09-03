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تدخل إيكواس العسكري بالنيجر في مرحلة متقدمة والجيش يستنفر لحماية البلاد ضد التهديدات

9/3/2023 11:21:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال حسومي مسعودو وزير الخارجية في حكومة الرئيس المحتجز محمد بازوم، إن استعــــدادات المجموعـــة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» للتدخل العسكري في النيجر دخلت مرحلة متقدمة، وسط استمرار الإجراءات الأمنية حول السفارة الفرنسية في ظل تمسك باريس ببقاء سفيرها في نيامي.
وأضاف مسعودو، في حديث لقناة فرنسية، أن هذه الاستعدادات للتدخل العسكري ليست حربا على النيجر، بل هي عملية لمرة واحدة تهدف إلى استعادة سلطة الرئيس بازوم.
كما استبعد مسعودو أن يلجأ قادة الانقلاب إلى اقتحام مقر السفير الفرنسي في نيامي، نظرا لمخاطر هذه العملية عليهم، على حد تعبيره. من جهته، دعا رئيس أركان الجيش موسى صالو بارمو الذي عينه قادة الانقلاب، إلى الاستعداد لحماية البلاد من تهديدات «إيكواس» بالتدخل العسكري.
وبالتزامن، استمرت الإجراءات الأمنية المفروضة على مقر السفير الفرنسي في العاصمة نيامي، بعدما أقرت المحكمة العليا في النيجر طرد السفير فورا وإلغاء حصانته الديبلوماسية عقب تقديم طلب رسمي بهذا الشأن إلى رئيس المحكمة.
وكان آلاف المحتجين من أنصار قادة الانقلاب قد بدأوا اعتصاما يستمر عدة أيام أمام القاعدة الفرنسية في نيامي، وذلك تلبية لدعوة وجهتها جمعيات مساندة للمجلس العسكري للاحتجاج والتنديد بمواقف فرنسا ومطالبتها بسحب قواتها من البلاد، كما طالب متظاهرون باريس بسحب سفيرها من النيجر واحترام سيادة البلاد.
وقال منسق ما تعرف بحركة «62» في النيجر عبد الله سيدي، بحسب قناة «الجزيرة نت»، إن الحركة حريصة على أن تكون المظاهرات والحشود المنددة بفرنسا وبمواقفها من النيجر سلمية.
وأضاف أن فرنسا بعد أن تأكدت من عدم إمكانية تدخل إيكواس عسكريا تبحث عن ذريعة للتدخل عسكريا في النيجر.
واحتشد المتظاهرون بالقرب من قاعدة تضم جنودا فرنسيين، في أعقاب دعوة من قبل العديد من المنظمات المدنية المعادية للوجود العسكري الفرنسي في الدولة الواقعة غرب أفريقيا، حسب موقع «أفريكا نيوز» امس.
وأوضح المتظاهر أميدو جورو «نحن هنا لنعرب عن إصرارنا والتزامنا وإخلاصنا لإخراج القوة العسكرية الفرنسية وجميع القواعد العسكرية الموجودة على أراضينا».
وكان النظام العسكري في النيجر قد وجه هجوما لفظيا جديدا على فرنسا، متهما باريس بـ «التدخل الصارخ» من خلال دعم الرئيس المخلوع محمد بازوم.

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