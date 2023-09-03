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رفع حظر التجول في كركوك وتأجيل إخلاء مقر العمليات المشتركة بعد اشتباكات دامية

9/3/2023 11:21:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قرر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة تأجيل إخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك وتسليمه إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني بعد موجة اضطرابات أمنية اجتاحت شوارع محافظة كركوك.
وقال راكان سعيد الجبوري محافظ كركوك، في تصريح صحافي، إنه بعد اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة تقرر التريث في إخلاء مقر العمليات في كركوك والتحدث مع المتظاهرين الذين قرروا سحب الخيام وإنهاء اعتصامهم وفتح الطريق. كما رفعت السلطات العراقية أمس حظر التجول الذي فرضته امس الأول في كركوك بعد مقتل أربعة أشخاص خلال التظاهرات شهدتها المدينة متعددة العرقيات حسبما أعلن مصدر أمني لوكالة فرانس برس.
وقال قائد شرطة كركوك اللواء كاوة غريب لوكالة فرانس برس إن حظر التجول الذي فرضه رئيس الوزراء محمد شياع السوادني «تم رفعه». وأكد أن «الوضع الآن مستقر في عموم مدينة كركوك».
وشهدت المدينة التي يقطنها عرب وأكراد وتركمان تظاهرات تخللتها اشتباكات بين متظاهرين أكراد من جهة، والمشاركين في اعتصام من العرب والتركمان من جهة أخرى.
وانتشرت قوات الأمن للفصل بين الجانبين وأطلقت عيارات نارية تحذيرية لتفريق المتظاهرين الأكراد. وأفادت فرانس برس بأنه تم إحراق مركبات في جادة رئيسية.
وقضى ثلاثة على الأقل من القتلى اثر إصابتهم برصاص لم يعرف مصدره، حسبما أكدت مصادر طبية في كركوك.
هذا، وقالت مصادر من الشرطة والأمن في العراق إن قوات الأمن انتشرت في مدينة كركوك امس لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف مع ارتفاع عدد القتلى في الاشتباكات بين مجموعات عرقية إلى أربعة.
وقال عامر شواني المتحدث باسم شرطة كركوك للصحافيين، إن حظر التجول رفع، وإن المركبات تتحرك بشكل طبيعي في المدينة. لكنه أضاف أن قوات الأمن نشرت قوات إضافية في الشوارع لمنع أعمال العنف وحماية المدنيين.
وقالت «رويترز»: قال أربعة من سكان كركوك ان طائرات هيليكوبتر عسكرية حلقت في سماء المدينة أمس.
وأكد شواني مقتل أربعة محتجين وإصابة 15 آخرين. وقال سكان إن الشرطة ألقت القبض على عدة أشخاص اليوم بعد مشاركتهم في الاشتباكات، لكن الشرطة أحجمت عن التعليق على هذا الأمر.
من جهة أخرى، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس تدمير أوكار للإرهابيين وإلقاء القبض على عدد منهم، وذلك في عملية أمنية استباقية في الأنبار وبغداد وكربلاء.
وقال اللواء تحسين الخفاجي في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) العراقية: إن قواتنا الأمنية شرعت في تنفيذ عمليات نوعية واستباقية، وخاصة في صحراء الأنبار والمناطق المحيطة بكربلاء وبغداد.
وأضاف الخفاجي أنه تم ضبط عدد كبير من الأسلحة والمعدات المختلفة خلال عمليات التفتيش التي نفذتها القوات الأمنية في المناطق المختلفة.

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