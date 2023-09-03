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بُعد جغرافي وعلاقات متميزة

9/3/2023 11:21:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تربط بين الكويت والمملكة المتحدة علاقات متميزة للغاية، استمرت على مدار عقود طويلة، كان البلدان خلالها يصنعان مسيرة تاريخية من التعاون الاقتصادي والسياسي، وفي مواقف صعبة ومراحل فارقة وقفت الدولتان بجوار بعضهما البعض، تدعمان وتساندان حتى تمكنتا من العبور بسلام من أزمات كبرى.
هذه العلاقات وضع قواعدها أمير الكويت الأسبق الراحل الشيخ مبارك الصباح، طيب الله ثراه، فالظروف السياسية آنذاك كانت تستوجب صنع علاقات قوية مع بريطانيا، حتى تتمكن الكويت من إحباط مساعي الدولة العثمانية والتي كانت تخطط لإنشاء خط حديد يصل بين الأناضول والكويت، وبناء على ذلك تم توقيع معاهدة حماية مع بريطانيا، وقد نجحت تلك المعاهدة في صد الكثير من الأطماع نحو كويتنا الغالية، وحافظ على أمنها، وسلامة ثرواتها، كما أن بريطانيا كانت من القوات المشاركة في التحالف الدولي للمساهمة في تحرير الكويت من الغزو العراقي وكذلك أعمارها.
وحينما تشرفت بريطانيا منذ أيام قليلة باستقبال سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، حيث تمت إقامة حفل تحت رعاية سموه وبحضوره، وشارك فيه عدد من ممثلي الدولتين، فقد أظهرت حفاوة الاستقبال لسمو ولي العهد والوفد المرافق له عمق هذه العلاقات، وبالرغم من البعد الجغرافي واختلاف الثقافات إلا أن هناك علاقة كبيرة من المحبة والاحترام المتبادل تجمع بين البلدين قيادة وشعبا.
وأرى أن تلك الزيارة تعد امتدادا واستمرارا لأشكال التعاون، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاحتفال بالذكرى الـ 125 للشراكة الكويتية ـ البريطانية في عام 2024، ومذكرة تفاهم أخرى للشراكة الاستثمارية بين البلدين، ومما لا شك فيه فإن الكويت تعد من أكبر المساندين للاقتصاد البريطاني، وهذا ما تعترف به بريطانيا علانية، فالشراكة الاقتصادية بين البلدين حققت نجاحا كبيرا ومبهرا على مدار عقود.
أعرف أن قادتنا يمتلكون بصيرة وحكمة توصلهم إلى الاختيارات الصائبة، التي تعود بالخير على الكويت وشعبها، وانهم لا يخطون الخطى قبل التفكير فيها بشكل جيد، وبتوفيق من الله دائما ما يكون النجاح حليفا لهم، فلقد مر الوطن بلحظات صعبة نجونا منها جميعا بفضل الله، ثم بفضل قادتنا، حفظهم الله ورعاهم، وكم أتمنى أن تمتد علاقتنا الطيبة مع جميع دول العالم التي تعرف مكانة الكويت وقدرها.


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