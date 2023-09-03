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توجيه العلاج بالخارج للداخل

9/3/2023 11:21:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لطالما تطرقنا في العديد من مقالاتنا السابقة لقضية لها أهمية كبيرة على صعيد التكاليف الكبيرة التي تتكبدها الدولة، تلك هي قضية العلاج بالخارج والتي كثيرا ما تحدث عنها متخصصون ومهتمون بغية تحقيق المصالح الشعبية مع الحفاظ على موارد البلد. وفي هذا الإطار، فإن هناك العديد من خيارات الحلول التي يمكن الاستفادة منها حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا في هذا الشأن حفاظا على صحة المواطنين، وفي الوقت نفسه تقليل النفقات عبر توجيهها إلى مصارف أقل تكلفة.
ولعل أقرب تلك المقترحات أو الحلول هو جلب العلاج الخارجي إلى الداخل، بمعنى إنشاء مستشفيات خاصة لهذا الغرض، حيث تتم معالجة الحالات المستعصية التي يتم إيفادها للخارج للعلاج. وهي التي لا يتوافر فيها العلاج بالداخل. وبطبيعة الحال فإنه في هذه الحالة يتطلب جلب المستشارين الأكفاء والذين يتم العلاج على يديهم مباشرة في الخارج وجلبهم للداخل مهما كانت الخيارات والمتطلبات المادية لأولئك المستشارين، ففي جميع الأحوال ستكون تكلفة جلبهم أقل من تكاليف سفر مواطنينا إلى الخارج من أجل تلقي العلاج على أيديهم، مثلما هو الوضع الحالي.
ففي تقديرنا إذا ما انتهجنا هذا المنهج فإننا في هذه الحالة على المدى البعيد سنتمكن من توفير جزء مهم وكبير جدا في التكاليف والمصاريف التي تتكبدها الدولة، والتي وإن كان الهدف منها هو تحقيق مصالح المواطنين، إلا اننا من الممكن تحقيق هذه المصالح مع تقليل الإنفاق وهو ما يتواءم مع سياسة الترشيد لتقليل النفقات ووقف غير الضروري منها. ولعل ذلك هو ما يصبو إليه الجميع.
نعود إلى اقتراحنا، حيث يضاف إلى جلب الأطباء المهرة من الخارج، بطبيعة الحال، أيضا جلب الأجهزة الحديثة والمتطورة والمعدات والأدوات اللازمة التي لا تتوافر في البلاد والاستعانة بالأخصائيين المشغلين لتلك الأجهزة. وفي المقابل، فإنه وفي حالة تطبيق هذا المقترح فسوف نكون سباقين في المنطقة والعالم أيضا إذا ما كتب لتلك التجربة والمقترح النجاح بإذن الله.
وبالتالي، نخطو خطوات مهمة على صعيد العلاج والمنظومة الصحية في البلاد والتي يمكن تطويرها والاستفادة منها في العلاج في باقي منشآت الدولة الصحية في البلاد. ولن نكون مبالغين في طرحنا هذا إذا ما قلنا قد نصل في مرحلة مستقبلية أن يأتي مواطنون من الدول الأخرى لتلقي العلاج المتخصص جدا والمتطور مع نجاح المنظومة الطبية، وقد يمثل ذلك مصدرا إضافيا للدخل، ولم لا ونحن نعمل على تنويع مصادر الدخل حتى لا نقتصر على النفط فقط كمصدر وحيد لدخل الدولة.
قد يبدو ذلك حلما لدى البعض ولكن لم لا نعمل على تحقيق هذا الحلم بعد أن تتم دراسته من قبل الدولة بشكل متأن وجاد يوفر معه الكثير من الانفاق الحكومي والرفق بمقدرات الدولة. والأهم من ذلك كله هو الاستفادة غير العادية لأبنائنا والأجيال القادمة وخصوصا تلك التي تتغرب خارج البلاد لتلقي علومها الطبية والتي يمكن أن تستفيد منها هنا في حال تطوير المقترح موضوع مقالنا هذا. فهل نشهد تغييرا في توجه الدولة بهذا السياق؟. والله الموفق.


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