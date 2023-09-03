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فيلم باربي

9/3/2023 11:21:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كنت في زيارة لأحد الأسواق «المولات» في إحدى الدول المجاورة، ولأنني عادة أملّ من التسوق، فتوجهت إلى السينما لأرى أحد الأفلام المسلية، وفوجئت بأن فيلم باربي يعرض، وكان وقت عرضه مناسبا لي، فسألت موظف الحجز كيف يتم عرض هذا الفيلم الذي تم منعه بالكويت؟! فذكر أنه تم حذف جزء كبير منه ساعة تقريبا، ولذلك أصبحت مدة الفيلم ساعتين بدلا من ثلاث ساعات، فحجزت لأرى هذا الفيلم وما فيه من أحداث جعلته يمنع في بعض الدول.
وعندما رأيت الفيلم، لم توجد به قصة مثيرة للأطفال، فقد تم وضع (15+) أي ألا يدخله إلا من كان عمره 15 سنة فما فوق، ولكن المحور الأساسي أن «باربي» تتحول إلى رجل و«كين» زوجها يتحول إلى امرأة، وكان الحديث واضحا في الفيلم على الرغم من عدم وضع الترجمة الخاصة بهذا الموضوع، وكان التحول بسبب أن إحدى الأمهات كانت تعكس غضبها وعدم تقبلها للواقع على الدمية باربي، وبعد فترة تذهب باربي إلى الشركة المصنعة وتبحث عن الأم التي تسببت في هذا التحول لتعود إلى طبيعتها في نهاية الفيلم.
إن باربي دمية تحبها الفتيات وترغب دائما في اقتنائها بكل أنواعها، فهي للفتيات من أعمار أقل من 15 سنة، وأرى أن الهدف من هذا الفيلم إقناع الأمهات والشباب والفتيات بالشذوذ (ما يسمونه المثلية) وأنها شيء طبيعي، ولكن ذلك مخالف لتعاليم ديننا الحنيف ويخدش الآداب العامة، وباعتقادي أن الأفلام تكون مسلية عندما لا تتعارض مع العادات والتقاليد أو الدين الإسلامي، ومن الأفضل أن تكون هادفة ليستفيد منها المشاهد.
وإنني أقدم تحية لكل الدول التي منعت عرض هذا الفيلم الذي ليس فيه أي هدف غير عرض الشذوذ والترويج له، خاصة أن هذه الدمية باربي وكين من الدمى المحبوبة لدى الأطفال وهذا الفيلم ضد القيم والدين، وتحية لهذه الدول التي منعته لحرصها على أبنائها وبناتها من الانحراف.
تم تصنيع باربي لأول مرة في مارس عام 1959، أما كين فتم اختراعه بعد عامين ويومين من تاريخ اختراعها، وسميت باربي بهذا الاسم نسبة إلى باربرا ابنة روث هاندلر، وهي سيدة الأعمال التي صنعت هذه الدمية من قبل شركة الألعاب الأميركية «ماتيل» وكين نسبة إلى ابن روث.
فيلم باربي يعرض المثلية والشذوذ الجنسي الذي يعتبر في ديننا الإسلامي فاحشة كبيرة، وهو ما سمي بفعل قوم لوط، فقد قال الله تعالى: (ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون). سورة الأعراف: 80 -81.

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