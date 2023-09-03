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كتمان السر؟! ((من أنبل الصفات))

9/3/2023 11:21:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) النفس البشرية جبلت على حب سماع الجانب المخفي من كل قصة وكل حكاية، الجانب الظاهر مزهود فيه لأنه مبذول وعرفه العامة قبل الخاصة، فلذلك لا يثير شغف المستمع والمتلقي، أما الجانب المخفي من القصة والذي يحتوي بالتأكيد على ما يرضي غرور ويشبع فضول ويسكن نهم المتلقي، هذا الجانب هو المطلوب والمنشود لدى أغلب البشر، فكل ما هو مخفي يلمع من بعيد.
لذلك كانت هناك فضلية كبيرة، وخاصية عظيمة، لمن اتصف بهذه الصفة، وتخلق بهذا الخلق، وأشهر من اتصف بهذه الصفة الكريمة من لقب «حافظ سر النبي صلى الله عليه وسلم»، الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان، الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء جميع المنافقين ولم يفش هذا السر لأحد، إلا للخليفة الثاني عمر بن الخطاب حين حضرته الوفاة.
في كتمان السر فضيلة كبيرة، ومكانة رفيعة، ومنزلة عالية، لمن يستطيع أن يتحكم بنفسه، ويضبط شهواته، ويسيطر على نوازعه الداخلية في «الإفشاء».
قيل إن الهموم ثقيلة على القلب والروح، والجروح مؤلمة للجسد والبدن، وحفظ السر ثقيل على الصدر واللسان.
ذكر في كتاب أدب الدنيا والدين، للماوردي، أنه يجب أن تتوافر في الشخص الذي يؤتمن على السر بعض الصفات وذكر منها: «أن يكون ذا عقل صادق، ودين حاجز، ونصح مبذول، وود موفور، وأن يكون كتوما». وذيّل كلامه بأن هذه الصفات تمنع من الإذاعة، وتوجب حفظ الأمانة.
كتمان السر وصونه، فيه تقوية للعلاقة بين الأصحاب، ودرء للحسد والحقد بين الأصدقاء، وتقضى فيه الحوائج، وتنجز فيه المهام، ويستراح من أذى الناس، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود». (حديث في إسناده نظر).
حينما يثق بك محزون، ويبوح لك مكلوم، ويستشيرك مهموم، عليك أن تكون أهلا لهذه الثقة، وكفؤا لهذا الاختيار.
قليل هم الأشخاص الذين يلجأ إليهم أحدنا لإفشاء سره، والتحدث بمكنون صدره، فلتكن أهلا لهذا الإيلاء، ومحل ثقة من طرف هؤلاء.


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