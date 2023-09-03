لننثر البذور بالصحراء قبل موسم الأمطار



‏«بدأ أهالي الشماسية بزراعة ‫ البعل، وهي زراعة القمح على مياه ‫ الأمطار. وهذا عرف زراعي منذ مئات السنين متى ما هطل المطر وسالت الشعاب في بداية ‫ الوسم. أرض ببلاش والري ببلاش والبركة من الله سبحانه. وموعد زراعة القمح المفضل من بداية شهر نوفمبر حتى منتصف هذا الشهر».

الأستاذ السهلي يتكلم عن نظام زراعي موجود في دول الشرق العربي مثل الأردن وفلسطين وسورية ومصر، حيث يقوم الأهالي باختيار قطعة ارض كبيرة غالبا خارج القرى والتنظيم العمراني ويحرثونها ثم يبذرونها ويحمونها من الرعي الجائر من الغنم والإبل، وذلك قبل موسم الأمطار أو حتى أثنائها، فيحصلون بعد إذن الله على محصولات زراعية تعرض بأضعاف تلك التي تأتي من المزارع بحكم أن سمادها عضوي وماءها من ماء المطر.

نحن في الكويت تأتينا كل سنة مواسم أمطار جميلة تسيل فيها اغلب صحراء البلد، لدرجة تكوّن بحيرات كبيرة وعملاقة، لكن مع الأسف مصيرها تنشف وتجف بعد فترة دون الاستفادة منها.

ما أقترحه هو أمر مشابه للزراعة «البعلية» في السعودية وبعض الدول العربية، لكن الهدف مختلف.

ليكن هدفنا في أول سنة من باب التجريب وزيادة المعرفة غطاء نباتي أخضر يمسك التربة الصحراوية ويخفف من العواصف الرملية التي تدفن الطرقات السريعة وتهاجم الضواحي على شكل عواصف ترابية مزعجة تنعدم فيها أحيانا الرؤية لدرجة تتوقف معها حركة الطيران وحركة السفن في الميناء، وهو أمر فيه تداعيات اقتصادية كثيرة.

أتردد كثيرا في الدعوة إلى حملات تطوعية لأن التطوع عندنا في الكويت غالبا يكون (هبة) أو انطلاقة سريعة أو حماسية ثم تهدأ وتخبو بعد فترة. أتمنى تنفيذ هذا الأمر على أيدي معهد الكويت للأبحاث العلمية أو مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بحكم الخبرات العلمية الموجودة لديهما، وكذلك بحكم ضخامة الملاءة المالية لكليهما.

يقوم أحدها أو كلاهما بالتعاون باستخدام آلات الحرث الحديثة التي تستطيع حرث كيلو واحد خلال 5 دقائق وينشرونها في جزء كبير، ويفضل الجزء الشمالي من حدودنا مع الجارتين العراق والسعودية. هذه الآلات الزراعية الحديثة تقوم بحرث وبذر الأرض بنفس الوقت، بل انك تستطيع عمل كل كذلك عن بُعد عن طريق برمجتها واستخدام الكمبيوتر للتحكم فيها، فعلم الزراعة تقدم كثيرا.

لتكن هذا السنة بمنزلة تجربة وتعلم وتوعية لنا بميزات هذه الطريقة، لنعمل على تحسينها في السنوات القادمة ونطورها حتى نصل للهدف الأقوى والأخطر برأيي، وهو زراعة القمح، وهو أمر ليس مستحيلا، فقد عملها الأهالي في الشقيقة السعودية على مدار 200 سنة ونجحوا، وهو أمر مشجع لنا لتشابه ظروفنا الجوية.

وهو أمر كذلك أتمنى تطبيقه على البراحات الكبيرة الفارغة وسط ضواحينا. فقط عمال يحرثون الأرض ثم ينثرون السماد ويخلطونه مع بذور الثيل أو أي نبات آخر يعطي غطاء أخضر حتى لو كان الشعير. والنتيجة ظهور مسطحات خضراء جميلة بعد أسبوع بالضبط بإذن الله مكان تلك البراحات الصفراء.

نقطة أخيرة: تبدأ الأمور الكبيرة بحلم ورؤية ثم بهمة وعزم حتى يتحقق على أرض الواقع.

لنبدأ الزراعة «البعلية» في الكويت.



