خطوات بسيطة للحماية من الاحتيال الإلكتروني

خطوات بسيطة للحماية من الاحتيال الإلكتروني
التاريخ
9/3/2023 11:21:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في عصر الإنترنت الحديث، أصبح التعامل الإلكتروني جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، وعليه يتعرض الأفراد والمستهلكون للعديد من المخاطر عبر الويب، ومن بين هذه المخاطر مواقع التصيد المزيفة التي تستهدف سرقة معلوماتك الشخصية وأموالك.
للأسف، تقوم العديد من الجهات غير المشروعة بإنشاء مواقع تبدو وكأنها مواقع رسمية لمؤسسات حكومية أو وزارات، ويقوم هؤلاء المحتالون بجعل مواقعهم تبدو مطابقة للأصل ويستخدمون أساليب مكافحة الاحتيال المتقدمة لخداع المستخدمين.
ومعظم الضحايا يجدون صعوبة في استرداد الأموال المسروقة، وذلك بسبب الصعوبات القانونية والتقنية في تتبع ومعاقبة المحتالين.
ويجب أن أذكر أن وزارة التجارة بالتعاون المستمر مع هيئة الاتصالات في إطار دائم للحفاظ على أمان المستهلكين ومكافحة هذه الظاهرة المزيفة، حيث تقوم الوزارة بشكل يومي بمراقبة الإنترنت واستخراج المواقع المشبوهة التي تستخدم لأغراض احتيالية، وتتخذ إجراءات لحجبها بشكل دوري، وبهذه الجهود الجادة يساهمون في تقليل فرص المحتالين ويحمون المستهلكين من الوقوع في الفخ.
ومن جانبي سأقدم لكم في هذه المقالة بعض النصائح التقنية البسيطة لحمايتكم من التصيد الالكتروني:
1 - قم دائما بالتحقق من عنوان الموقع الرسمي للجهة المعنية.
فمثلا موقع وزارة التجارة، يجب أن يكون العنوان الرسمي هو
لذا تجنب زيارة مواقع تبدو مشابهة لها.
2 - إذا تلقيت عروضا غير معقولة عبر الإنترنت تتعلق بالأموال أو الخدمات وخصوصا استرداد الاموال كن حذرا ولا تقدم معلومات شخصية أو مالية نهائيا.
3 - لا تشارك معلومات حساسة مثل رمز OTP أو بيانات بنكية مع أي شخص غير موثوق.
4 - في حالة شككت في طلب أو رسالة إلكترونية، قم بالاتصال بالجهة المعنية مباشرة من خلال أرقام الاتصال الرسمية للتحقق من صحة الطلب.
في نهاية هذا المقال، يجب التأكيد على أهمية التوعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، لأن التوعية تلعب دورا بالغ الأهمية في الحد من حوادث الاحتيال على الإنترنت وضمان حماية المستهلكين.
لذا نحث الجهات المعنية والحكومة على تكثيف جهودها في توعية الجمهور بتلك المخاطر وكيفية تجنبها، وان تعزيز الوعي حول ممارسات الأمان الرقمي يعزز من مستوى الحماية الشخصية ويسهم في خلق بيئة أكثر أمانا للجميع عبر الإنترنت.
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