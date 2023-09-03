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خطوات بسيطة للحماية من الاحتيال الإلكتروني

9/3/2023 11:21:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في عصر الإنترنت الحديث، أصبح التعامل الإلكتروني جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، وعليه يتعرض الأفراد والمستهلكون للعديد من المخاطر عبر الويب، ومن بين هذه المخاطر مواقع التصيد المزيفة التي تستهدف سرقة معلوماتك الشخصية وأموالك.
للأسف، تقوم العديد من الجهات غير المشروعة بإنشاء مواقع تبدو وكأنها مواقع رسمية لمؤسسات حكومية أو وزارات، ويقوم هؤلاء المحتالون بجعل مواقعهم تبدو مطابقة للأصل ويستخدمون أساليب مكافحة الاحتيال المتقدمة لخداع المستخدمين.
ومعظم الضحايا يجدون صعوبة في استرداد الأموال المسروقة، وذلك بسبب الصعوبات القانونية والتقنية في تتبع ومعاقبة المحتالين.
ويجب أن أذكر أن وزارة التجارة بالتعاون المستمر مع هيئة الاتصالات في إطار دائم للحفاظ على أمان المستهلكين ومكافحة هذه الظاهرة المزيفة، حيث تقوم الوزارة بشكل يومي بمراقبة الإنترنت واستخراج المواقع المشبوهة التي تستخدم لأغراض احتيالية، وتتخذ إجراءات لحجبها بشكل دوري، وبهذه الجهود الجادة يساهمون في تقليل فرص المحتالين ويحمون المستهلكين من الوقوع في الفخ.
ومن جانبي سأقدم لكم في هذه المقالة بعض النصائح التقنية البسيطة لحمايتكم من التصيد الالكتروني:
1 - قم دائما بالتحقق من عنوان الموقع الرسمي للجهة المعنية.
فمثلا موقع وزارة التجارة، يجب أن يكون العنوان الرسمي هو

لذا تجنب زيارة مواقع تبدو مشابهة لها.
2 - إذا تلقيت عروضا غير معقولة عبر الإنترنت تتعلق بالأموال أو الخدمات وخصوصا استرداد الاموال كن حذرا ولا تقدم معلومات شخصية أو مالية نهائيا.
3 - لا تشارك معلومات حساسة مثل رمز OTP أو بيانات بنكية مع أي شخص غير موثوق.
4 - في حالة شككت في طلب أو رسالة إلكترونية، قم بالاتصال بالجهة المعنية مباشرة من خلال أرقام الاتصال الرسمية للتحقق من صحة الطلب.
في نهاية هذا المقال، يجب التأكيد على أهمية التوعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، لأن التوعية تلعب دورا بالغ الأهمية في الحد من حوادث الاحتيال على الإنترنت وضمان حماية المستهلكين.
لذا نحث الجهات المعنية والحكومة على تكثيف جهودها في توعية الجمهور بتلك المخاطر وكيفية تجنبها، وان تعزيز الوعي حول ممارسات الأمان الرقمي يعزز من مستوى الحماية الشخصية ويسهم في خلق بيئة أكثر أمانا للجميع عبر الإنترنت.

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