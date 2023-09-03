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ضيوف وليسوا لاجئين (2 - 1)

9/3/2023 11:21:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إذا اعتمدنا على الأرقام المتطابقة التي ترددها مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مصرنا المحروسة تفتح حضنها الدافئ لحوالي 20 مليون مهاجر، وإذا أخذنا بإحصاءات «المنظمة الدولية للهجرة ـ التابعة للأمم المتحدة» نجدها تفيد بوجود 9 ملايين مهاجر يحلون ضيوفا على أهل المحروسة.
أما من تذهب به قدماه إلى أحياء أو مدن مثل «مدينتي» أو «الرحاب» أو «6 أكتوبر» أو «الشيخ زايد» فعليه أن يتلفت حوله جيدا ليتأكد أنه مازال داخل حدود مصر! ولم ينتقل عبر الزمن إلى دمشق أو القدس أو بغداد أو طرابلس الغرب أو عدن أو الخرطوم، فأينما يممت وجهك فسترى وجوه الأشقاء من بلاد الشام والعراق والسودان واليمن وليبيا وغيرهم، وتتشنف أذناك بلهجاتهم العربية المختلفة والمحببة للمصريين الذين اعتادوا أن يسمعوا اللهجات المصرية فقط طوال عقود طويلة، قبل ان تتحمل الشقيقة الكبرى مسؤولياتها باحتواء الأشقاء العرب والأفارقة الذين تمر بلادهم بظروف عصيبة أدت إلى اضطرارهم للهجرة والالتجاء إلى بلد آمن يجدون فيه الأمن والأمان والحماية والاستقرار لهم ولأهليهم، فلم يجدوا أحن عليهم من أهل مصر.. فدخلوها آمنين.
واليوم، وبعد مرور حوالي 12 عاما على هبوب رياح الربيع العربي التي عصفت بعالمنا، ومع انضمام أشقاء جدد للضيوف القدماء، كان لابد أن تصدر السلطات المصرية قرارات تنظم وتضبط وجود الملايين من «الضيوف» على أرضها، خاصة بعد ان ازدادت الأعداد.. وطالت مدد البقاء.. وكثرت حالات مخالفات قوانين الإقامة.
وللأسف.. وبمجرد أن أصدرت الحكومة المصرية قبل أيام قرارات تنظم وتقنن الأوضاع، وتحث مخالفي قوانين الإقامة على تعديل أوضاعهم حتى تعالت الأصوات التي تحركها جماعات الشر وأعوانهم متهمة الدولة التي احتضنت ملايين الأشقاء بأنها تسعى للاستفادة من وجودهم!
ونسوا أو تناسوا أننا لم «نتاجر» بآلام الأشقاء أو نسعَ للحصول على أموال الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي مقابل احتضانهم، ولم نسارع إلى عزلهم في مخيمات تعمق جراحهم وتزيد مآسيهم، ورغم ذلك يستكثرون على مصر المحروسة فقط مجرد تقنين وجود ضيوفها في ممارسة لسيادة الدولة على أراضيها والتي لا ينكرها سوى جاحد أو مغرض.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.
وحفظ الله مصر وأهلها وضيوفها من كل سوء.


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