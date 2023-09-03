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بورصة عمان رهينة الوهن حتى تتصرف الحكومة

9/3/2023 11:21:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يوسف محمد ضمرة






البورصة تشهد ضعف ثقة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008
إعادة النظر بكلف التداول في بورصة عمان لجذب الاستثمارات
تحفيز الاستثمار المؤسسي من خلال تشجيع البنوك بحوافز ضريبية
المؤشرات العالمية تضع السوق على خريطة الصناديق الاستثمارية

عقب تصريحات رئيس الوزراء بشر الخصاونة غير الراضية عن أداء بورصة عمان أثناء حديثه في الكلمة الافتتاحية بملتقى "عام على التحديث"، يوجد على أرض الواقع العديد من الحلول لتنشيط السوق والتي تمثل روافع رئيسية لكنها تحتاج الى السرعة والجرأة لينعكس إيجابا على البورصة في حال انتهاجها.
الخصاونة خاطب الحضور خلال الملتقى قائلا: "أنا غير راض عن وضع بورصة عمان، وأعتقد أن جميع الموجودين غير راضين، السوق يحتاج الى مقاربة سريعة والى أفكار خلاقة لتعود له الحيوية الضرورية لغاية تنمية الاقتصاد، وهناك مراجعات تتعلق بقانون الإعسار والعقود التجارية وغيرها".
وتعاني بورصة عمان من فقدان الثقة منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008 عندما أطلق شرارتها انهيار بنك ليمان برذر الأميركي وتبعه الكثير من الشركات والتي أطلق عليها (أزمة الرهون العقاري)، ومحليا تحويل عدد من الشركات الى هيئة مكافحة الفساد والتي حققت فيها واكتشفت مخالفات وحولتها الى القضاء، وكذلك أزمات المنطقة المتعددة، ما يؤكد الحاجة الى جملة من القرارات التحفيزية من منظور شمولي حتى يتم تحقيق فوائد على مستوى الاقتصاد الكلي.
وستبقى بورصة عمان رهينة تواضع أحجام التداول، دون 10 ملايين دينار، في حال لم تتخذ الحكومة قرارات تحفيزية وسريعة.
الحلول ستحقق مكاسب جيدة للاقتصاد الوطني من ناحية رفع الاستثمار الأجنبي الذي نسبته 47.5 % من إجمالي قيمة الشركات السوقية كما في نهاية حزيران الماضي، والذي يعد هدفا رئيسيا من ناحية جلب الاستثمار للحكومة ما ينعكس على حجم الاحتياطيات الأجنبية رغم كونها مريحة.
والحلول ليست صعبة في حال أرادت الحكومة انعكاسا إيجابيا وسريعا لمعالجة ضعف التداول اليومي للبورصة وبالتالي تحسن إيراداتها من مؤسسات سوق رأس المال (هيئة الأوراق المالية، بورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية)، ويقر الجميع بأن تلك المؤسسات وحدها لا تملك "عصا سحرية" لتحقيق ما تصبوا اليه الحكومة وهي قادرة في حال اتخذ جملة من القرارات، في ضوء نظرة اقتصادية بحتة بعيدا عن المخاوف من تناقص الإيرادات، لأن ازدياد التداولات سيعوض فقدان بعض الإيرادات والاستثمار الأجنبي.
ولجذب المستثمرين المحليين أولا والخارجيين ثانيا، لابد من إعادة النظر بكلف التداول في بورصة عمان التي تعد من الأعلى بالمنطقة من خلال خفض العمولات لمؤسسات سوق رأس المال الثلاثة والوسطاء، وثانيا وهو الأهم إلغاء الضريبة التي فرضتها الحكومة في بداية العام 2018، والتي فرضت عمولة مقطوعة بمقدار 8 لكل عشرة آلاف دينار على المتداول في بورصة عمان بيعا وشراء، بمعنى بالاتجاهين سواء أكان المستثمر فردا أو مؤسسة وقد حقق ربحا أو خسارة.
ويشار إلى أن الصين أعلنت أمس تخفيض الضريبة على تداولات الأسهم لأول مرة منذ عام 2008، في محاولة لاستعادة الثقة في ثاني أكبر سوق للأسهم في العالم. ومن المتوقع أن يؤدي تخفيض الضريبة إلى صعود تلقائي في سوق الأسهم الصينية التي تبلغ قيمتها 9.6 تريليونات دولار.

وحتى نكون واقعيين ليس من السهولة بل من المستحيل عودت بورصة عمان لأدائها الذهبي من عام 2005-2008، عندما كان حجم التداول يصل قرابة 150 مليون دينار يوميا، وحينها كان نمو الناتج المحلي الإجمالي قد وصل قرابة 8 %.
ولا بد من تحفيز الاستثمار المؤسسي من خلال إيجاد وسائل لتشجيع البنوك بحوافز ضريبية للاستثمار في بورصة عمان بما يعوض المخاطر المحتملة. وكذلك قيام عدد من الشركات الكبرى بزيادة رأسمالها، ما يسهم برفع تصنيف بورصة عمان من سوق مبتدئ الى ناشئ.
وحتى يتحقق انتقال بورصة عمان من سوق مبتدئ الى ناشئ، يجب الارتقاء إلى مستوى يتيح للسوق الدخول في مؤشرMorgan stanely MSCI ما يستدعي وجود عدد من الشركات قيمتها السوقية بمقدار ملياري دولار ويكون نصف هذه القيمة متاحة للتداول من خلال أسهم حرة إضافة لتطبيق معايير الحوكمة وبمقدمتها الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.
يشار إلى أن سلطنة عمان خطت أخيرا خطوة شبيهة بطرح شركات الحكومية للاكتتاب العام تشمل نحو 35 شركة.
دخول بورصة عمان بمؤشر Morgan stanely MSCI يضع السوق على خريطة الصناديق العالمية التي تقوم بتوزيع محافظها الاستثمارية وفقا لأوزان هذه الأسواق.
ويوجود 3 شركات كبرى في بورصة عمان قيمتها السوقية تبلغ قرابة الملياري دولار، لكن لا تنطبق عليها جميع الشروط سابقة الذكر، ما يستدعي إدراج شركات حكومية كبرى مطابقة لتلك المعايير التي يتطلبها مؤشر Morgan stanely MSCI.
كذلك لا بد من تعزيز دور صندوق استثمار أموال الضمان في ضوء تحقيقه الأرباح الجيدة التي تقارب 150 مليون دينار، فهو مستثمر طويل الأجل، ويجب إعادة محفظته للمتاجرة والتي سبق أن تعاملات بها إدارات سابقة للصندوق.
ومع أن قانون صكوك التمويل الإسلامي صدر في العام 2012، فلم يستثمر بشكل جيد للأفراد والمؤسسات بإصدارات تسهم بتمويل مشاريع للحكومة أو الشركات، والصكوك تمثل أداة إضافية تمويلية للحكومة خصوصا أن العديد من المستثمرين يرغبون بالتعامل بها.
ورغم الظروف الصعبة التي مرت على اقتصادات وأسواق العالم، فقد استمرت بورصة عمان في مسارها الإيجابي وفي التحسن الملحوظ الذي شهدته مؤشرات أدائها على مستوى كافة القطاعات للشركات المدرجة في البورصة وفي نتائج أعمال هذه الشركات بدءا من الربع الثالث من عام 2020 مع إعادة فتح القطاعات الاقتصادية في تلك الفترة. حيث استمر هذا الأداء الإيجابي خلال الأعوام 2021 و2022 وبداية العام 2023 والذي جاء مدعوما بتحسن أداء الشركات المدرجة من حيث تحقيق أرباح صافية تعتبر الأعلى تاريخيا حيث بلغت حوالي 2422 مليون دينار بارتفاع وصل إلى 85.5 % حسب البيانات المالية لعام 2022، مقارنة مع عام 2021، إضافة إلى الاستقرار المالي والنقدي وتحسن مؤشرات تعافي الاقتصاد الوطني ومن أهمها ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 33.8 % لعام 2022 وتسجيل معدلات نمو إيجابية وصلت إلى 2.5 لعام 2022، وارتفاع الدخل السياحي بنسبة %110.5 لعام 2022 وارتفاع حوالات الأردنيين في الخارج، إضافة إلى وجود رصيد مريح لإجمالي احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية بلغ حوالي 17 مليار دولار في نهاية عام 2022، وتحسن التصنيف للاقتصاد الأردني الذي أعلنته مؤسسات التصنيف العالمية مؤخرا.
وقد استمر الارتفاع في بورصة عمان حتى الربع الأول من هذا العام الحالي ليصل إلى أكثر من 4 %، ليبدأ بالانخفاض بشكل تدريجي في ظل بدء موسم التوزيعات النقدية للشركات المساهة العامة حيث تنخفض أسعار الأسهم عادة في أسواق رأس المال في العالم بنفس نسبة التوزيع النقدي لأرباح هذه الشركات، لتبدأ بعدها الأسعار بالارتفاع في ضوء التوقعات لتحقيق نتائج إيجابية للشركات للمرحلة القادمة ونهاية العام كما يحدث حاليا في البورصة.
وبالنظر الى مؤشرات الأداء خلال 2021 و 2022 و2023، فإن بورصة عمان حققت مؤشرات إيجابية خلال عام 2021 وأعلى مكاسب سنوية منذ عام 2005 حيث سجل الرقم القياسي ارتفاعا بنسبة 27.8 %.
كما أن الرقم القياسي العام ASE100 في تموز 2021 وصل لأعلى مستوياته منذ عام 2010، وارتفع مؤشر ASE20 بنسبة 33.2 %.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان لأعلى مستوياتها في تموز 2022 منذ عام 2014، علما بأن نسبة ارتفاع حجم التداول %87.2 خلال عام 2021 مقارنة مع عام 2020، أما القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان فارتفعت 20 %، في نهاية العام 2021 مقارنة مع عام 2020.
وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة لعام 2022 بنسبة 16.2 % مقارنة مع عام 2021 لتسجل قيمة مقدارها 18 مليار دينار، وهي أعلى قيمة تسجل منذ العام 2014، وجاءت بورصة عمان بالمرتبة الثالثة في ارتفاع المؤشر العام بين البورصات العربية الرئيسية في نهاية 2022.
كما ارتفعت أرباح الشركات المساهمة بعد الضريبة لعام 2022 وذلك بناء على البيانات المالية السنوية ارتفاعا كبيرا وهو الأعلى تاريخيا حيث بلغت 2421.9 مليون دينار مقارنة مع 1305.9 مليون دينار لنفس الشركات من عام 2021، أي بارتفاع نسبته 85.5 %، وهي أرباح غير مسبوقة تاريخيا تسجلها هذه الشركات، علما بأنه بلغ عدد الشركات الرابحة 109 شركة لعام 2022. في حين بلغ عدد الشركات الرابحة 104 شركة في عام 2021.
ووفقا لتحليل أرباح الشركات بلغ عدد الشركات الخاسرة 52 شركة لعام 2022. في حين بلغ عدد الشركات الخاسرة 57 شركة لعام 2021.







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