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مؤشر البورصة يرتفع %0.22

9/3/2023 11:20:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2413.92 نقطة، بارتفاع نسبته 0.22 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.0 مليون سهم، نفذت من خلال 2.646 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 90 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 45 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و17 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.77 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.16 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.05 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الأدوية والصناعات الطبية، الطاقة والمنافع، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الكيماوية، الخدمات التعليمية، التأمين، الخدمات التجارية، العقارات، الأغذية والمشروبات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 3.80 %، %1.71، 1.13 %، 0.93 %، 0.91 %، %0.83 ، %0.72، %0.51، 0.31 %، 0.30 %، %0.30، 0.04 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع النقل، الصناعات الهندسية والإنشائية، الفنادق والسياحة، البنوك 1.06 %، 1.04 %، 0.07 %، 0.03 % على التوالي.



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