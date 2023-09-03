الدوري الإنجليزي.. ليفربول يحقق الفوز على أستون فيلا بثلاثية
التاريخ
9/3/2023 11:20:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي وتفوق 3-صفر على أستون فيلا ليصبح ثالثا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
وتقدم ليفربول إلى المركز الثالث برصيد عشر نقاط وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب.
وأهدر داروين نونيز مهاجم ليفربول أكثر من فرصة خطيرة أبرزها بعد تمريرة عرضية من الجانب الأيمن من صلاح لكنه وضعها برأسه من مدى قريب خارج المرمى بغرابة.
وتجمد رصيد أستون فيلا عند ست نقاط من أربع مباريات.
MENAFN03092023000072011014ID1107001801
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.