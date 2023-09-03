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الدوري الإنجليزي.. ليفربول يحقق الفوز على أستون فيلا بثلاثية

9/3/2023 11:20:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي وتفوق 3-صفر على أستون فيلا ليصبح ثالثا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم ليفربول إلى المركز الثالث برصيد عشر نقاط وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب.

وأهدر داروين نونيز مهاجم ليفربول أكثر من فرصة خطيرة أبرزها بعد تمريرة عرضية من الجانب الأيمن من صلاح لكنه وضعها برأسه من مدى قريب خارج المرمى بغرابة.


وتجمد رصيد أستون فيلا عند ست نقاط من أربع مباريات.



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