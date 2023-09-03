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رونالدو ينافس العوضات..الحلزونية تبعد الفاخوري.. 70 ألفا فاتورة فريق الحسين الشهرية

9/3/2023 11:20:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
رونالدو ينافس العوضات على جائزة أفضل لاعب
 اشتدت المنافسة يوم أمس، بين المحترف البرتغالي في فريق النصر السعودي كرستيانو رونالدو، ولاعب فريق الوحدات أنس العوضات، بشأن هوية اللاعب الأفضل في منطقة غرب آسيا عن شهر آب (أغسطس) الماضي.
وفتح الاتحاد الآسيوي يوم أمس باب التصويت لاختيار أفضل لاعب في غرب آسيا، بانتظار حسم هوية الفائز يوم الخميس المقبل، موعد إغلاق باب التصويت على الاستفتاء.
ويتنافس على هذه الجائزة اللاعبون: أنس العوضات من الوحدات إلى جانب كرستيانو رونالدو (النصر السعودي)، عبدالرزاق حمدالله (الاتحاد السعودي)، روبرتو فيرمينيو (الأهلي السعودي)، يوسف نياكاتي (بني ياس الإماراتي)، ياسين براهيمي (الغرافة القطري)، حمزة عيسى (ثقافي طولكرم الفلسطيني)، الحاج مالك (الأنصار اللبناني).
وفور فتح باب التصويت، انحسرت المنافسة بين العوضات ورونالدو، حيث تقدم العوضات على رونالدو، بحصوله حتى عصر يوم أمس على حوالي 3 آلاف صوت، فيما كان رونالدو يحصد حوالي 2700 صوت، بانتظار تواصل التصويت حتى الخميس.
وجاء اختيار اللاعبين المشاركين في الاستفتاء، بناء على ما حققوه خلال منافسات الشهر الماضي، وهو الشهر الذي شهد تألقا لافتا لرونالدو والعوضات.
الجرثومة الحلزونية تداهم الفاخوري
 داهمت الجرثومة الحلزونية جسد حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الوحدات عبدالله الفاخوري، الأمر الذي استدعى اعتذاره عن عدم القدرة على مرافقة المنتخب في رحلته التي تبدأ اليوم إلى النرويج وأذربيجان، للقاء منتخبيها وديا يومي 7 و12 الشهر الحالي. وقال والد حارس المرمى، إن الفحوصات التي خضع لها عبدالله، كشفت عن إصابته بالجرثومة الحلزونية، الأمر الذي تسبب في أعراض جانبية أخرى.
وأضاف في رده على استفسارات "الغد": عبدالله عانى منذ عدة أسابيع من حالة إعياء، وفقدان للشهية والتقيؤ، لنخضعه لفحوصات متعددة، أكدت إصابته بالجرثومة الحلزونية.
فاتورة فريق الحسين إربد الشهرية تقارب الـ70 ألفا
 تفيد المعلومات أن فاتورة فريق الحسين إربد لكرة القدم الشهرية تصل تقريبا إلى 70 ألف دولار، ما بين رواتب لاعبين ومدربين وإداريين.
ويعكس هذا الرقم الكبير، جدية إدارة النادي في توفير الدعم للفريق، بحثا عن تحقيق حلم الحصول على لقبي دوري المحترفين وكأس الأردن.
مدرب السلط يغلق هاتفه ويلغي التدريب
 لم يكتب لتدريب فريق السلط لكرة القدم أن يقام أول من أمس، بعد أن أغلق المدير الفني السوري عماد خانكان هاتفه، رافضا الحضور للتدريب، احتجاجا على غياب أدنى متطلباته.
وفي التفاصيل، فإن خانكان، انشغل في الفترة الماضية في مطالبة النادي بتوفير أدنى قيمة لمستحقات اللاعبين، خاصة أولئك القادمين من خارج العاصمة ومحافظة البلقاء، كما طالب بتوفير الملاعب أو حتى الكرات المطلوبة، ولكن من دون أن يجد ردودا إيجابية، الأمر الذي أوصله إلى مرحلة رفض الذهاب للتدريب، بل وإغلاق هاتفه، وبالتالي إلغاء تمرين أول من أمس. وحاولت إدارة النادي جاهدة يوم أمس، التوصل لحلول مقبولة ومنطقية، أملا في إقناع المدرب بالعودة لقيادة التمرين الذي كان مقررا إقامته عند الثامنة مساء، بانتظار ما ستسفر عنه المشاورات بين الطرفين.
ويعاني صندوق نادي السلط من شح في الموارد، ما يفرض على الإدارة التأخر في توفير مستحقات اللاعبين، وبالتالي ضرورة مناشدة الداعمين لتوفير مبالغ مالية تعين النادي على الإيفاء بالتزامات الفريق وما أكثرها.
صرف مياومات "النشامى" لرحلة النرويج وأذربيجان
 صرف اتحاد كرة القدم يوم أمس، مياومات لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال معسكره التدريبي الداخلي، ورحلته الخارجية إلى النرويج وأذربيجان.
ويحصل كل لاعب على مبلغ 50 دولارا عن كل يوم في المعسكر الداخلي بعمان، فيما يحصل كل لاعب على مبلغ 100 دولار عن كل يوم في الرحلات الخارجية.
أما أعضاء الأجهزة الفنية والطبية والإدارية، فيحصل كل عضو على مبلغ 20 دينارا عن كل يوم في السفرات الخارجية.
حملة لدعم منتخب النشامى قريبا
 تفيد المعلومات الواردة من اتحاد كرة القدم، أن هناك توجها لإطلاق حملة لدعم المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة التي تشتمل على مباريات كثيرة في التصفيات المؤهلة للمونديال ونهائيات كأس آسيا.
ويتوقع أن تستهدف هذه الحملة بالدرجة الأولى، المؤسسات والشركات المطالبة بدعم منتخب النشامى في رحلته المقبلة التي تستهدف تحقيق حلم الشارع الرياضي بالوصول إلى مونديال 2026.
وينتظر أن تتضمن الحملة الكثير من التفاصيل التي تحفز الشركات على توفير الدعم للمنتخب.
ضغوطات لفسخ عقد "شرارة"
 كشفت مصادر أن نادي الترجي التونسي وعبر أذرع له، يمارسون الضغوط على المحترف الأردني في صفوف فريق كرة القدم محمد أبو زريق "شرارة"، من أجل فسخ عقده، من دون تكلفة النادي مبالغ مالية كبيرة.
وتفيد الأنباء، أن تعاقد الترجي مع جهاز فني جديد، دفع النادي لإجراء تغييرات في بعض الجوانب، بما في ذلك الرغبة في فسخ عقد أغلب المحترفين الأجانب في الفريق، واستبدالهم بعناصر تتلاءم مع رغبة المدرب الجديد.
وبدأت وسائل إعلام تتحدث عن التوجه لفسح عقد شرارة، والترويج لهذه الفكرة، على أمل أن يتم إنهاء عقد اللاعب بالتراضي، ومن دون تكلفة مادية على صندوق الترجي، علما أن قيام النادي بفسخ عقد شرارة من جانب واحد، سيكبد الصندوق خسائر مالية كبيرة.
معان يستعد لتحديد بديل للمدرب ديان
 يستعد نادي معان، لتحديد هوية المدير الفني الجديد الذي سيخلف المدرب ديان صالح الذي بات قريبا من إعلان رحيله عن النادي بشكل رسمي.
ووفق المعلومات فإن إدارة نادي معان، اتفقت مع ديان على الرحيل عن الفريق لأسباب مختلفة، قبل أن تبدأ رحلة البحث عن المدرب البديل الذي سيخلف صالح في مهمة قيادة فريق النادي لكرة القدم في منافسات دوري المحترفين.
معان تحدث مع المدير الفني أمجد أبو طعيمة، لتولي مهمة قيادة الفريق في المرحلة المقبلة، قبل أن يطلب الأخير مهلة ليومين لدراسة وتقييم الوضع، فيما تحدث البعض عن ترشيحات لاستقطاب المدرب عثمان الحسنات، إلى جانب ترشيحات لمدربين آخرين، بانتظار حسم هوية المدرب الجديد قريبا.
كواليس النجوم
. مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام النرويج التي تجري يوم الخميس المقبل، ستشهد حضورا رفيعا وكبيرا من الجانبين، إلى جانب الاتفاقيات التي سيتم توقيعها على هامش المباراة.
. المدرب التونسي وسيم معلا، يفترض أن يكون قد وصل يوم أمس إلى عمان، للالتحاق بعمله.. إلى ذلك يتوقع أن يطلب الفيصلي من اتحاد الكرة تولي مهمة الإشراف على تذاكر مباراة الفيصلي وناساف الأوزبكي في افتتاح مشوار الفيصلي بدوري أبطال آسيا والتي تقام يوم 18 الشهر الحالي.
. عدد كبير من جمهور نادي الحسين إربد لكرة القدم، بدأ بتوحيد الصف، والمناداة والمطالبة بإبعاد أي شخص في النادي يحاول تعكير صفو الفريق المتجه نحو تحقيق الإنجازات... الجمهور الكبير بدا مشتتا في الأيام القليلة الماضية، لعدم قدرته على استيعاب ما يدور حوله من تفاصيل ومشاكل قد تهدد صفو الفريق.
. رئيس أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشف عن حالة من الإحباط التي يعيشها وناديه، بسبب الأوضاع السيئة للأندية خاصة على الصعيد المالي.. الرئيس أشار إلى أن ما يزيد الإحباط هو اكتفاء اتحاد الكرة بالتنظير والإعلان عن خطط إستراتيجية من دون أن يرى ذلك على أرض الواقع.
. الفراغ الذي تشهده تدريبات أندية الفيصلي والوحدات والحسين إربد، نتيجة التحاق أغلب لاعبيهم بالمنتخبين الأول والأولمبي، سبب حالة من الإحباط عند بعض جماهير هذه الأندية، على اعتبار أن الوقت لن يسعف تلك الأندية للعودة بشكل أقوى على المنافسات المقبلة في ظل غياب اللاعبين عن تدريبات أنديتهم.

















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