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رونالدو ينافس العوضات على جائزة أفضل لاعب

9/3/2023 11:20:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






أخبار النجوم- اشتدت المنافسة يوم أمس، بين المحترف البرتغالي في فريق النصر السعودي كرستيانو رونالدو، ولاعب فريق الوحدات أنس العوضات، بشأن هوية اللاعب الأفضل في منطقة غرب آسيا عن شهر آب (أغسطس) الماضي.
وفتح الاتحاد الآسيوي يوم أمس باب التصويت لاختيار أفضل لاعب في غرب آسيا، بانتظار حسم هوية الفائز يوم الخميس المقبل، موعد إغلاق باب التصويت على الاستفتاء.
ويتنافس على هذه الجائزة اللاعبون: أنس العوضات من الوحدات إلى جانب كرستيانو رونالدو (النصر السعودي)، عبدالرزاق حمدالله (الاتحاد السعودي)، روبرتو فيرمينيو (الأهلي السعودي)، يوسف نياكاتي (بني ياس الإماراتي)، ياسين براهيمي (الغرافة القطري)، حمزة عيسى (ثقافي طولكرم الفلسطيني)، الحاج مالك (الأنصار اللبناني).
وفور فتح باب التصويت، انحسرت المنافسة بين العوضات ورونالدو، حيث تقدم العوضات على رونالدو، بحصوله حتى عصر يوم أمس على حوالي 3 آلاف صوت، فيما كان رونالدو يحصد حوالي 2700 صوت، بانتظار تواصل التصويت حتى الخميس.
وجاء اختيار اللاعبين المشاركين في الاستفتاء، بناء على ما حققوه خلال منافسات الشهر الماضي، وهو الشهر الذي شهد تألقا لافتا لرونالدو والعوضات.



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